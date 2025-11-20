Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación

La decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a instancias de la Unión Europea, de controlar la pesca marítima de recreo ha enervado al ... sector, que considera «exagerado» que desde el próximo 10 de enero tenga que registrar cada vez que lanza la caña cuáles han sido sus capturas, dónde las ha realizado e incluso si ese día no ha tenido suerte y no ha picado ningún pez. El motivo es que Bruselas quiere reforzar el control y, sobre todo, la trazabilidad de la pesca marítima de recreo, que engloba a los pescadores de costa y a los que con sus embarcaciones salen de manera aficionada, no profesional, al mar en busca de bonitos, maganos, doradas...

La Secretaría General de Pesca ha enviado un comunicado para informar de la obligación desde el próximo año de «declarar diariamente las capturas, tanto las retenidas como las devueltas al mar incluso cuando no haya obtenido ninguna en la jornada de pesca». Para poder hacerlo, cada pescador deberá bajarse en su teléfono móvil una aplicación creada por el Ministerio llamada PescaREC, que se puede conseguir en las dos principales plataformas de distrubición: Google Store (para dispositivos Android) y App Store (para dispositivos IOS de Iphone).

Es necesario, además, tener en vigor la licencia de pesca marítima emitida por cada comunidad autónoma.

El Ministerio ha aprovechado la citada nota para explicar que la aplicación también contendrá «información de gran utilidad para el pescador, como fotografías de las especies, tallas mínimas nacionales, listado de especies prohibidas, comunicaciones sobre posibles cierres de pesquerías y recordatorios de renovación de autorizaciones».

«El que no tenga móvil, ¿qué?»

La decisión de la Unión Europea ha caído como una auténtica bomba entre los pescadores recreativos de la región. «Es una vergüenza. Lo primero porque creo que, a día de hoy, no es obligatorio tener teléfono móvil», afirma Fernando Argumosa, presidente de la Federación Cántabra de Pesca y Casting. «Se ha levantado revuelo porque entre nuestros pescadores hay mucha gente de edad avanzada que ni siquiera tiene teléfono. Y claro: el que no lo tenga, ¿qué hace?», subraya. «En segundo lugar, no sabemos por qué toman esta decisión. No entendemos los fines. Se están metiendo con la pesca deportiva y recreativa que hace un daño mínimo: cualquier barco de pesca profesional hace más 'daño' en un sólo día con sus capturas que un pescador de los nuestros en toda su carrera», concluye.

Los puertos de Cantabria están llenos de pequeñas embarcaciones donde la noticia es el tema estrella de todas las conversaciones. «Es que nosotros no somos los culpables de la escasez que hay. Se han empeñado en sacarnos del mar y lo van a conseguir», afirma Justo Udías, presidente de la Asociación La Pozona de Miengo, que engloba a las embarcaciones amarradas en este antiguo abrigo de mar que está remodelando el Gobierno regional. «Si viene de la Comunidad Europea, pues no queda otro remedio que obedecer», apostilla resignado. «¿Pero qué hacemos con las personas mayores, que son muchas, que no se manejan con estas nuevas tecnologías?», reflexiona.