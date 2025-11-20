El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un pescador lanza la caña en la bahía de Santander. Roberto Ruiz

Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación

La medida, impulsada por Europa y que entrará en vigor el 10 de enero, obliga a los aficionados a anotar incluso si no realizan ninguna captura

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:05

La decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a instancias de la Unión Europea, de controlar la pesca marítima de recreo ha enervado al ... sector, que considera «exagerado» que desde el próximo 10 de enero tenga que registrar cada vez que lanza la caña cuáles han sido sus capturas, dónde las ha realizado e incluso si ese día no ha tenido suerte y no ha picado ningún pez. El motivo es que Bruselas quiere reforzar el control y, sobre todo, la trazabilidad de la pesca marítima de recreo, que engloba a los pescadores de costa y a los que con sus embarcaciones salen de manera aficionada, no profesional, al mar en busca de bonitos, maganos, doradas...

