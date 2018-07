El 33% de la población acudió en el último año a servicios de Urgencias El estudio cifra la tasa de hospitalización en el 8%, situándose la media del ingreso en 7,29 días, la más alta de España A. R. G. SANTANDER. Domingo, 8 julio 2018, 07:50

La sociedad es cada vez más demandante de asistencia sanitaria. Extrapolando los resultados de la encuesta del Ministerio de Sanidad al conjunto de la población cántabra se llega a la conclusión de que el 90% de los ciudadanos ha precisado atención médica en algún momento a lo largo del último año, bien para ser tratados de su enfermedad, para someterse a pruebas diagnósticas, realizarse controles rutinarios o tener que reponerse de una urgencia. Entre los que tienen la visita más reciente (en un mes de margen), la inmensa mayoría (97%) acudió al centro de salud o consultorio, situándose Cantabria a la cabeza de las comunidades autónomas en demanda directa de Atención Primaria -la media nacional es del 61%-, y por tanto entre las menos solicitantes de consulta especializada, con un 1,53%, frente al 15% resultante del conjunto del país. El grueso de esas citas con el médico buscaban un diagnóstico o someterse a una revisión, mientras que apenas un 0,65% (de nuevo el dato más bajo por comunidades) acudía a por recetas, partes de baja o confirmación de alta, como reflejan las respuestas facilitadas en el sondeo.

Un tercio de la población confirma que tuvo que acudir a Urgencias en el último año, aunque el estudio no especifica cuántos de ellos tuvieron que hacerlo repetidas veces, los identificados por los sanitarios como 'grandes frecuentadores'. Lo que sí concreta es el tipo de servicio urgente al que acudieron, y aquí el dato no deja de ser sorprendente. Según la encuesta, el 98% fue directamente al hospital, mientras que menos de un 1% optó por ir a un centro no hospitalario, que en Cantabria equivale a la red de SUAP.

«Dato erróneo»

Para el gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo, «no cabe duda de que este dato está equivocado, porque la mayor parte de las personas donde acude es a los SUAP, recursos más próximos a su domicilio y de atención más rápida, salvo que sea una urgencia grave o requiera pruebas que se deben de hacer en el hospital». Y lo rebate con sus propias estadísticas: «Valdecilla, por ejemplo, registra una media de 300 urgencias al día, cuando el área de salud de Santander incluye once SUAP». Solo entre El Alisal, el de mayor demanda de Cantabria, y El Sardinero se atendieron el año pasado 80.046 urgencias. Y añade otra comparativa: «El SUAP de Castro Urdiales por sí solo atiende tantas urgencias al día como el Hospital de Laredo, en torno a un centenar». Asimismo Rojo recuerda que el área de salud de la comarca oriental incluye nueve SUAP y el de Torrelavega/Reinosa, once. «No sé cómo la encuesta ha obtenido esa proporción del reparto de las urgencias, pero se trata de un error, no se corresponde con la realidad».

De todos los que precisaron atención urgente, un 8,8% tuvo que ser hospitalizado, balance similar a la media, aunque el promedio del ingreso en Cantabria -7,29 días- es el más alto de España. Cuando se pregunta a los encuestados si consideran excesiva la demora para recibir asistencia médica, solo un 12% responde que sí.

de los cántabros refiere haber consultado a un médico a lo largo del último año por algún problema de salud.