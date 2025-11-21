El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los diputados del Parlamento de Cantabria, durante una sesión plenaria. Roberto Ruiz

El PP se impone a la mayoría de la oposición y frena la votación conjunta de las enmiendas al Presupuesto

La presidenta del Parlamento apela a dos artículos del Reglamento para bloquear la petición de PSOE, PRC y Vox, que suman mayoría, y solicita un informe a los letrados para determinar cómo se deben debatir y votar las enmiendas

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

La intención mayoritaria del Parlamento de Cantabria es clara a favor de tumbar los Presupuestos elaborados por el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga para 2026 ... y devolverlos a Peña Herbosa. PRC, PSOE y Vox superan los 18 votos que hacen falta para que las Cuentas no pasen la fase de enmiendas a la totalidad que se debate el próximo lunes. No hay dudas sobre su posición, pero sí sobre el resultado. Porque todavía está en el aire cuál será la fórmula de votación. No se sabe si se votarán las tres enmiendas a la totalidad de forma conjunta o de forma individual. Y esto es relevante porque, en el segundo de los casos, formaciones con posturas políticas tan irreconciliables tendrían que ponerse de acuerdo para apoyarse entre sí. O el PSOE votar a Vox, a quien atace sistemáticamente pleno tras pleno, o Vox respaldando al PRC, a quien acusa directamente de prácticas corruptas…

