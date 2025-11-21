El PP se impone a la mayoría de la oposición y frena la votación conjunta de las enmiendas al Presupuesto

La intención mayoritaria del Parlamento de Cantabria es clara a favor de tumbar los Presupuestos elaborados por el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga para 2026 ... y devolverlos a Peña Herbosa. PRC, PSOE y Vox superan los 18 votos que hacen falta para que las Cuentas no pasen la fase de enmiendas a la totalidad que se debate el próximo lunes. No hay dudas sobre su posición, pero sí sobre el resultado. Porque todavía está en el aire cuál será la fórmula de votación. No se sabe si se votarán las tres enmiendas a la totalidad de forma conjunta o de forma individual. Y esto es relevante porque, en el segundo de los casos, formaciones con posturas políticas tan irreconciliables tendrían que ponerse de acuerdo para apoyarse entre sí. O el PSOE votar a Vox, a quien atace sistemáticamente pleno tras pleno, o Vox respaldando al PRC, a quien acusa directamente de prácticas corruptas…

Con la segunda de las fórmulas, si dos partidos de la oposición no apoyan a la totalidad de un tercero, el Presupuesto seguiría la tramitación con normalidad. Por eso el PP quiere una votación individual: para que las Cuentas sigan adelante hacia la votación de las enmiendas parciales y, de paso, para poder decir que PRC, PSOE y Vox se alían en contra del Gobierno de Cantabria. Esas dos posiciones son las que se han manifestado claramente en la mañana de este viernes durante la celebración de la Mesa del Parlamento, donde ha sido imposible llegar a un acuerdo sobre la fórmula de votación. Pese a que la oposición unida tiene mayoría, la presidenta de la Cámara, María José González Revuelta la bloqueado ese pacto apelando a su responsabilidad de ordenar el debate en base a dos artículos de Reglamento de la Cámara.

El método de votación se tenía que decidir en la Mesa porque el Reglamento del Parlamento no es claro y deja mucho margen a la interpretación. Ante el choque frontal de posiciones, lo que se ha acordado es solicitar a los servicios jurídicos un informe. «Que emita una resolución interpretativa supletoria de una cosa que no está regulada», explica el portavoz regionalista, Pedro Hernando, que insiste que hasta que llegue ese informe, no se puede celebrar la votación, prevista para el próximo lunes. A ese informe los partidos podrán hacer alegaciones y, con él en la mano, la Mesa tendrá que tomar una decisión antes de que arranque el debate.

¿Qué dicen los precedentes? El más inmediato es el del año pasado. La votación de enmiendas a la totalidad se hizo por separado (como reclama ahora el PP), pero entonces este aspecto era irrelevante porque el pacto entre populares y regionalistas impedía que el Presupuesto naufragara. «Aquí nunca se ha hecho conjuntamente, pero porque nunca lo han pedido los grupos. No ha hecho falta. En el momento en que lo piden los grupos, parece razonable hacerlo», insiste Hernando.

Esa es la misma tesis que maneja el PSOE, que recuerda que la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad es la fórmula que utiliza el Congreso de los Diputados o, sin ir más lejos, las Cortes de Castilla León este mismo jueves, cuando decayeron las Cuentas del presidente Alfonso Fernández Mañueco.

«La presidenta del Parlamento se ha posicionado a favor de los intereses de su partido, pero es el mismo partido que en Castilla y León sí ha permitido votar y debatir de forma conjunta. Allí no ha habido ningún problema y en Cantabria sí. No se entiende», añade el portavoz socialista, Mario Iglesias, que la única explicación que ve es que el PP busque el titular de que el PSOE se ha aliado con Vox.

Sin embargo, María José González Revuelta apela a dos artículos del Reglamento que regulan las funciones del presidente. En el primero, artículo 34, se señala que corresponde al presidente «interpretarlo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión». En el segundo, artículo 77, se indica que es el presidente quien tiene la potestad de ordenar el debate y las votaciones de los Plenos de la Cámara, eso sí, tras escuchar a los grupos en la Junta de Portavoces y en la Mesa de la Cámara.

Nada muy distinto a lo que piensan en Vox. «El Partido Popular intenta retorcer el Reglamento de la Cámara para imponer su criterio minoritario, conculcando los más elementales principios democráticos de respeto a la voluntad de la mayoría parlamentaria. Es inconcebible la prepotencia de quienes no han mostrado el más mínimo interés en alcanzar un acuerdo con VOX para aprobar los presupuestos, pues ni siquiera se han molestado en responder nuestras propuestas», concluye su portavoz, Leticia Díaz.