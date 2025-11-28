El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fotografía de familia de los premiados y las autoridades.

Premios Extraordinarios de Educación para 42 alumnos cántabros

Buruaga entregó los galardones de diferentes disciplinas en un acto en el que anunció un Plan Estratégico de Enseñanzas Artísticas

A. G.

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:38

Un total de 42 alumnos de Cantabria de diferentes enseñanzas recibieron este jueves los Premios Extraordinarios de Educación en un acto que tuvo en el ... conservatorio Jesús de Monasterio, en Santander, durante el cual la presidente de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga anunció un Plan Estratégico de Enseñanzas Artísticas.

