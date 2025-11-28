Premios Extraordinarios de Educación para 42 alumnos cántabros

Un total de 42 alumnos de Cantabria de diferentes enseñanzas recibieron este jueves los Premios Extraordinarios de Educación en un acto que tuvo en el ... conservatorio Jesús de Monasterio, en Santander, durante el cual la presidente de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga anunció un Plan Estratégico de Enseñanzas Artísticas.

En la modalidad de Enseñanzas Deportivas de Régimen General, los premiados han sido Andrés García (IES Villajunco-Fútbol), Laura Porras (Club Deportivo CAFCA-Hípica), Óscar Campuzano (IES Villajunco-Judo y Defensa Personal) y José Antonio Abia (IES Villajunco-Atletismo).

En Educación Secundaria para Personas Adultas, los galardonados han sido Hind Jamali (CEPA Caligrama), Brahim Abidi (CEPA Escuelas Verdes), Belén Pérez (CEPA Piélagos), Melanie Rozas (CEPA Castro Urdiales) y Kainat Iqbal (CEPA Caligrama).

Varios de los premiados recogen el premio de manos de la presidenta de Cantabria.

En Enseñanzas Profesionales de Música, Daniela Echevarría (CPM Ataúlfo Argenta-Piano), Gabriela Crespo (CPM Jesús de Monasterio-Violín), Mario Villacorta (CPM Ataúlfo Argenta-Saxofón), Ricardo Ruiz (CPM Torrelavega-Percusión), Beltrán Jorge Herrero (CPM Torrelavega-Tuba) y Encarnación Arce (CPM Jesús de Monasterio-Flauta Travesera).

En ciclos formativos de Grado Medio, David Tordable (IES Augusto González Linares-Informática y Comunicaciones), Iratxe Quintanilla (IES Marqués de Manzanedo-Imagen Personal), Isabel Cristina (CC Centro Corazón de María-Sanidad), Laro Saiz (CIFP Nº1-Transporte y Mantenimiento de Vehículos), Mónica Herguedas (CIFP La Granja-Agraria), Raúl Gil (CIFP Nº1-Electricidad y Electrónica), Sergio López (IES José del Campo-Actividades Físicas y Deportivas), Silvia Díaz (CC Corazón de María-Administración y Gestión) y Yaiza Arroyo (CC López Vicuña-Servicios Socioculturales y a la Comunidad).

En ciclos formativos de Grado Superior, Ana Herrán (IES Cantabria-Sanidad), Ángela Rioseras (IES Augusto González Linares-Imagen y Sonido), Belinda San Nicolás (IES Las Llamas-Comercio y Marketing), Carlos Mesones (Ceinmark-Administración y Gestión), Ian González (IES Augusto González Linares-Edificación y Obra Civil), Isaías Gordillo (IES Valle de Camargo-Imagen Personal), Jorge Domínguez (IES Augusto González Linares-Informática y Comunicación), Julián Mata (IES Montesclaros-Electricidad y Electrónica), Laura Arcila (CIFP Nº1-Transporte y Mantenimiento de Vehículos), Lucía Pelayo (CC López Vicuña-Servicios Socioculturales y a la Comunidad), María Quintanilla (CIFP La Granja-Agraria), Mathilda Nicola Saiz (IES La Albericia-Actividades Físicas y Deportivas), Paula Terán (IES Ricardo Bernardo-Madera, Mueble y Corcho), Rubén Sañudo (IES Estelas de Cantabria-Instalación y Mantenimiento) y Sindy Molero (IES Cantabria-Química).

Por último, en Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Mercedes Saiz (ESAC Roberto Orallo-Joyería de Arte) y Victoria Osorio (ESAC Roberto Orallo-Comunicación Gráfica y Audiovisual), y, en Enseñanzas Profesionales de Danza, Celia Terradillo (CPD Belín Cabrillo-Danza Clásica).

La ceremonia ha contado con la actuación de algunos de los premiados, una demostración de vuelo de dron a cargo de alumnos del IES Fuente Fresnedo de Laredo y la intervención de un robot del IES Nuestra Señora de los Remedios de Guarnizo.

«La excelencia del sistema educativo»

La jefa del Gobierno regional, que estuvo acompañada por el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, y la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente, Cristina Montes, entre otras personalidades, destacó la «excelencia» del sistema educativo cántabro, que está «entre los tres mejores del país» gracias a la labor de los docentes, de los equipos directivos de los centros y del conjunto de la comunidad educativa, señaló. Buruaga también recalcó la apuesta del Ejecutivo, como «estrategia de región», por la Formación Profesional, que es, en sus palabras, «la mejor política de empleo», puesto que más del 50% de las ofertas laborales se destinan ya a titulados en FP. En ese sentido, anunció que en las próximas semanas se firmarán catorce nuevos convenios con empresas, que se sumarán a los 38 ya suscritos.

Un plan estratégico

La presidenta ha asegurado que las enseñanzas profesionales están «en pleno auge» en Cantabria, entre ellas las artísticas y musicales, que el Gobierno va a potenciar aún más con un nuevo Plan Estratégico de Enseñanzas Artísticas para impulsar la calidad, la oferta y las infraestructuras, y, con ello, fomentar el talento creativo y la empleabilidad. Mención aparte ha hecho a las enseñanzas deportivas de régimen especial, que ganan presencia en una sociedad cada vez más «sana y activa», y a la educación secundaria para personas adultas, que es la demostración de «que nunca es tarde para formarse, que las segundas oportunidades existen y que la educación es la mano amiga que puede cambiar una vida».

En este sentido, ha elogiado el trabajo que realizan los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPAs) y ha subrayado que muchos de quienes consiguen el título de Secundaria continúan después su formación en otras enseñanzas profesionales.

También han estado presentes la directora del Conservatorio Jesús de Monasterio, Marina Kolesnikova; familiares de los alumnos premiados y directores y profesores de los centros a los que pertenecen.