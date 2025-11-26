El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Infografía antigua del puente de Requejada-Suances, que unirá con la A-67 DM

El PSOE rechaza el «pelotazo» del costoso proyecto del puente de Requejada

Los socialistas critican la fórmula de colaboración público-privada que los 'populares' plantean para la construcción de una infraestructura que, según afirman, pasará de costar 45 millones a 187 anunciados durante 25 años

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:18

Comenta

El PSOE de Cantabria ha mostrado su oposición a la idea del PP de financiar mediante colaboración público-privada la construcción del futuro puente entre Requejada y Suances. Una actuación anunciada en 187 millones de euros por parte del Ejecutivo del PP y que los socialistas consideran un «pelotazo urbanístico», porque dicen que «hipotecará a los cántabros» que tendrán que pagar «más de siete millones de euros anuales hasta 2050» para financiarlo.

«Carretera de Requejada a Suances, sí, pelotazo urbanístico de 187 millones de euros durante 25 años, no», ha enfatizado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, sobre el anuncio del PP de recurrir a una empresa privada para financiar una de las actuaciones estrella del Ejecutivo de Buruaga. Un proyecto millonario y muy reivindicado que, por otro lado, lleva más de dos décadas esperando que algún partido de gobierno lo lleve a cabo.

Respecto a la fórmula de financiación que propone el PP, Quiñones ha denunciado «la privatización» del sistema de colaboración público-privada que los 'populares' plantean para la construcción de carreteras regionales, algo que se evidencia en que una obra que «iba a costar 45 millones euros desde lo público pasará a costar 187 millones de euros durante 25 años», resume.

A juicio de la socialista, los populares encubren la verdadera razón de este sistema de financiación de la infraestructura con «la excusa barata de mantenimiento y conservación que no necesita ninguna obra recién inaugurada», subrayan.

A juicio de los socialistas, la construcción del puente es necesaria pero no a través de esa fórmula que «hipoteca los presupuestos regionales de los próximos años».

Santa Clotilde

De la misma manera, Quiñones ha criticado el convenio singular con Santa Clotilde, al que ha calificado de «peor ejemplo de la privatización de servicios públicos».

En este sentido, la portavoz de los socialistas cántabros ha denunciado que se destinen «250 millones de euros los próximos 16 años a manos privadas en vez de destinarlo a fortalecer la Sanidad Pública«.

«Es una vergüenza a la que sumamos que derivan servicios sanitarios fundamentales como los cribados de cáncer de mama y de colon, a la vergüenza se suma el escándalo», ha señalado.

