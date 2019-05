Todos quietos y con un ojo puesto en el voto extranjero Alberto Aja Con el 0,15% por escrutar, la lucha entre PRC y PSOE por el último diputado sigue abierta | Vox podría perder sus dos diputados en el Parlamento, aunque es un escenario más improbable DM . Santander Lunes, 27 mayo 2019, 17:39

Tras los sobresaltos y las emociones de la noche electoral, los partidos que han obtenido representación en el Parlamento cántabro se dedican a mirar los resultados con lupa y posponen cualquier movimiento y acercamiento, al menos cara a la galería, hasta que se conozca el recuento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), el próximo miércoles. Es decir, los españoles (en este caso cántabros) en el extranjero, que han tenido que solicitar el voto conforme a la reforma de 2011. La Oficina Electoral les envía la documentación para votar a su casa en el extranjero y el miércoles por la mañana se contarán esos votos como si fuera una mesa más, y se sumarán al total.

Según fuentes de los partidos consultadas por Efe, desde la Oficina del Censo de Cantabria se han enviado 1.927 votos para cántabros en el exterior, pero lo que no se puede saber es cuántos de esos votos al final se han emitido de forma efectiva y han quedado materializado. Y ello porque hay unos plazos que hay que cumplir y porque hay distintos modos de mandar ese sufragio.

Aquí puedes ver los resultados en detalle de las elecciones autonómicas.

Desde el PSOE miran con esperanza al CERA, porque tradicionalmente suelen tener buen resultado en ese voto y confían en que suponga un empujón, quién sabe si para recuperar el diputado 15 que a las tres de la mañana le arrebató el PRC.

Y algunas voces apuntan a que el recuento del voto extranjero podría dejar fuera de la Cámara regional a Vox, una hipótesis que, sin embargo, otros no ven previsible, porque no creen que la diferencia sea tanta como para tal vuelco.

Armando Blanco y Cristóbal Palacio, los dos diputados obtenidos por Vox. / D. Pedriza

Los que sostienen la primera tesis, la de que el CERA podría sacar a los de Abascal del Legislativo cántabro, subrayan que su entrada ha estado muy apurada, con un 5,05 % de votos, un escaso margen respecto al 5% que es preceptivo para lograr la representación. «Con que bajen a un 4,99% están fuera», comentan los que señalan esta hipótesis. Pero hay otros que no lo ven tan claro, porque al final el voto extranjero representa un número pequeño en el total, y casi tendrían que haberse emitido de forma efectiva los 1.900 votos y no ser ninguno para Vox.

Aquí puedes ver quiénes son los diputados elegidos.

Entre los que no ven probable que el CERA saque a esta formación del Parlamento regional está su cabeza de lista, Cristóbal Palacio, que cree que el voto extranjero no alterará las proporciones. «¿Qué puede pasar? Sí, pero no lo vemos para nada probable», ha comentado a Efe.

Lo cierto es que con un panorama postelectoral que ha dejado un ganador claro, el PRC de Miguel Ángel Revilla, con quince escaños a día de hoy y a tres de la mayoría, los partidos están quietos y retrasan cualquier movimiento o contacto al resultado definitivo tras el recuento del voto extranjero. Al menos, en público y de cara a la galería.

Queda por ver cómo queda el escrutinio total: en el PP confían en que pueda darles de sí para sumar algún diputado más a los 9 que han logrado y al PSOE le gustaría recobrar el escaño perdido en los minutos de descuento. En Cs parece que los tres diputados no están en cuestión y Vox no ve peligrar sus dos escaños ni la entrada en la Cámara, pese a que ha sido uno de los señalados por posibles cambios.