Robots de IA para atender a los vecinos de Colindres, Alfoz de Lloredo y Puente Viesgo

¿Quién dijo que los ayuntamientos pequeños están reñidos con la vanguardia? Si alguien todavía cree que por tener menos un puñado de miles de ... vecinos no se puede estar a la última, puede revisar su pensamiento. Aspiran a demostrarlo en breve tres municipios de Cantabria (Alfoz de Lloredo, Colindres y Puente Viesgo), que se han subido al carro de la Inteligencia Artificial para atender a sus vecinos: lo mismo les darán cita con los técnicos locales que informarán de actos y horarios de las instalaciones públicas o de cualquier proceso administrativo sencillo sin que medie un trabajador municipal... pero sí una conversación.

Los tres se están dotando para ello de intermediarios robóticos. ¿Recuerda a Jano, la centralita telefónica que llamó para citar a todos los cántabros con sus vacunas? Pues estos 'asistentes virtuales conversacionales' aligerarán las cargas de trabajo interno en los respectivos Consistorios y, sobre todo, harán que fluya la información entre administrados y Administración local a niveles hasta ahora desconocidos: cualquier vecino podrá llamar a su Ayuntamiento y obtener la respuesta que busca 365 días al año, 24 horas al día y siete días de la semana. Esto significa que habrá un interlocutor también a las tres de la mañana de un domingo.

Las claves Los prototipos Van a ayuntamientos que se eligieron por su número de habitantes y por las ganas de innovar de sus alcaldes

Qué se puede preguntar Sobre horarios, citas con técnicos, certificados, procesos sencillos...

Los alcaldes que empezarán en breve a usar este prototipo especifican que no habrá repercusiones en el empleo en sus Ayuntamientos. En cada uno le han dado un nombre a su asistente. En Puente Viesgo se llama Castillo («ni femenino ni masculino, es una referencia a la cueva») y en Alfoz de Lloredo han optado por el castizo Antonio. Se quería «un nombre clásico y que no fuera de mujer», para romper con el estereotipo de que las telefonistas siempre son ellas. En Colindres aún no lo han desvelado.

«A mí no me cabe duda de que mejoraremos mucho la atención a los vecinos, que podrán llamar en domingo o de madrugada» Óscar Villegas Alcalde de Puente Viesgo

«Aquí valoramos que el sistema no generará llamadas en espera y que ninguna se quedará sin respuesta. Y podremos ampliar hasta donde queramos» Javier Incera Alcalde de Colindres

«¿Que se cae un árbol en una calle y el vecino no sabe qué hacer? Pues tan fácil como llamar a Antonio y él le irá guiando para dar el aviso» Enrique Bretones Alcalde de Alfoz de Lloredo

El proyecto (incluido en Trirural Tech) está financiado con fondos de la Comisión Europea, que lleva años empujando la digitalización en entornos rurales para que no se queden descolgados. En España, recoge el testigo el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. En Cantabria apoya el Gobierno regional a través de la Consejería de Economía y Hacienda, que abrió una convocatoria para emprendedores tecnológicos. A esta acudió la empresa Idrus, especializada en sistemas de atención al cliente con Voicebots e Inteligencia Artificial, que ofreció su 'Rovozia', una tecnología «que entiende y responde en lenguaje natural». Los diálogos de los vecinos con estos 'ayudantes' se desarrollarán de forma automatizada.

Atención ininterrumpida

Argumenta Carlos Recio, portavoz de la firma, que el objetivo es que los residentes en los pueblos de Colindres, Puente Viesgo y Alfoz cuenten con una atención ininterrumpida. «Se mejora el acceso a la Administración, ya que ninguna llamada quedará sin atender», sostiene. Al principio, en la base de datos del robot se incluyen las informaciones rutinarias más reclamadas («cómo solicitar un certificado de empadronamiento, a dónde llevar los electrodomésticos que se quieren retirar....»), pero el tipo de datos es configurable a medida. «Que la información sea correcta y práctica depende de que los responsables municipales den buena información sobre sus procesos porque esta será la que se facilite a quienes llamen».

Estos días, la empresa de Recio está presionando a los tres ayuntamientos para terminar con la puesta a punto inicial. Los tres alcaldes que se han lanzado al ruedo, son calificados por el empresario como 'early adopters', (usuario pionero o cliente madrugador) gestores que quieren que sus territorios se involucren en propuestas de futuro, que era el perfil de alcalde al que se dirigíaeste programa, que se espera que esté operativo en cuestión de semanas.

Buenas expectativas

«En Colindres pensamos que será muy útil para informar de todos los procedimientos básicos comunes», cuenta Javier Incera, que valora que el sistema «no generará llamadas en espera y que ninguna se quedará sin respuesta, porque será automática». El alcalde socialista de este ayuntamiento de algo más de 8.000 habitantes apunta a que, de momento, se trabaja «con las preguntas más repetidas, pero esa cartera de posibles preguntas y posibles respuestas se irá aumentando a diferentes áreas de competencia local. Por ejemplo, daremos información sobre rutas de senderismo y de consultas a la biblioteca», por citar un par de ellas.

También en Puente Viesgo las expectativas son buenas. El alcalde Óscar Villegas cree que los funcionarios «sacarán algo más de tiempo para dedicar a otras cosas si no tienen que estar pendientes del teléfono». Aunque los vecinos (allí se contabilizan algo menos de 3.000 almas) seguirán atendidos 100% porque lo que Castillo no sea capaz de resolver se derivará a la vía tradicional. «A mí no me cabe duda de que mejoraremos mucho la atención», señala Villegas.

En este municipio, el robot atenderá a los turistas que requieran informaciones sobre la visita a las cuevas y al Centro de Arte Rupestre. De hecho, si le llaman hoy mismo, le dará todos los horarios de noviembre de este centro, con sus días de cierre. Eso sí, la máquina habla algo rápido y hay que apuntar las horas a todo correr.

Tampoco tiene dudas de que traerá beneficios Enrique Bretones, regidor de Alfoz de Lloredo (más de 2.500 empadronados), que bromea diciendo que cuando alguien quiera preguntarle algo al Ayuntamiento un sábado por la tarde-noche, «en lugar de llamar al alcalde podrá contactar con Antonio, que se lo explicará todo». Ya en serio, dice que está «contento de poder ofrecer este servicio porque es algo más. ¿Que se cae un árbol y el vecino no sabe muy bien qué hacer? Tan fácil como llamar a Antonio y él le guiará sobre cómo dar el aviso. Y lo mismo con el papeleo de una obra menor o cualquier otra gestión». Ahora solo falta que los prototipos arranquen.