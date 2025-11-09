El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Robots de IA para atender a los vecinos de Colindres, Alfoz de Lloredo y Puente Viesgo

La empresa de sistemas de atención al cliente que creó a Jano lleva a tres municipios pequeños unas centralitas que «entienden y responden en lenguaje natural»

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:41

¿Quién dijo que los ayuntamientos pequeños están reñidos con la vanguardia? Si alguien todavía cree que por tener menos un puñado de miles de ... vecinos no se puede estar a la última, puede revisar su pensamiento. Aspiran a demostrarlo en breve tres municipios de Cantabria (Alfoz de Lloredo, Colindres y Puente Viesgo), que se han subido al carro de la Inteligencia Artificial para atender a sus vecinos: lo mismo les darán cita con los técnicos locales que informarán de actos y horarios de las instalaciones públicas o de cualquier proceso administrativo sencillo sin que medie un trabajador municipal... pero sí una conversación.

