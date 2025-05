Sanidad unificará otra vez los servicios de ambulancias urgente y programado de Cantabria

El servicio de ambulancias de la sanidad cántabra, dividido en dos contratos diferenciados al final de la legislatura pasada, por decisión de la Consejería socialista ... que encabezaba Raúl Pesquera, volverá a unificarse en la próxima licitación, según confirman a este periódico desde el equipo de César Pascual (PP). Una única empresa se encargará de la doble prestación y los trabajadores, ahora repartidos entre dos adjudicatarias (Autransa –antes Ambuibérica–, que gestiona el servicio urgente del 061 desde septiembre de 2023; y la valenciana Diavida, que dirige el programado, aunque no se sabe ya por cuánto tiempo), volverán a ser compañeros. Eso sí, antes habrá que esperar al desenlace de la propuesta de rescisión que Sanidad ha trasladado al Consejo de Estado para que sea este organismo el que determine si las incidencias expuestas en el servicio programado justifican la ruptura con la actual concesionaria, que empezó a trabajar en Cantabria el 1 de octubre.

Si es aceptada, el SCS abrirá un procedimiento de emergencia para buscar un proveedor alternativo en sustitución de Diavida, que ya ha dejado claro también que no está interesada en seguir operando «donde no nos quieren». Las dificultades financieras (la nómina de abril no se ha pagado hasta este lunes, 19 de mayo), la presión sindical, sobre todo de la mano de UGT; las penalizaciones por incumplimientos del pliego y retrasos en los traslados de pacientes, que solo un mes después de llegar ya ascendían a 113.000 euros, han acabado asfixiando a esta empresa familiar, que ha buscado sin éxito una salida negociada con la Gerencia. «Diavida intentó un acuerdo, pero ya era tarde», apuntan desde la Consejería. Así que ahora solo queda esperar a la resolución del Consejo de Estado.

Mientras tanto, en el sector de las ambulancias las posibles candidatas a coger el testigo de la valenciana, ya han empezado sus movimientos. Hay quien ha contactado directamente con Diavida para conocer los pormenores del contrato, las circunstancias que han llevado a la compañía a esta delicada situación y el futuro de la flota desplegada en la región (54 ambulancias nuevas). Y hay también quienes están preparando el terreno por si pueden salir beneficiados del fracaso de su competidora. No hay que olvidar que desde el Servicio Cántabro de Salud ya se ha apuntado que habrá que ajustar las condiciones del contrato vigente, lo cual significaría dotarlo de más presupuesto. Y si hay más dinero, no faltarán aspirantes, toda vez que una de las razones de que quedara desierto el primer concurso fue la escasa rentabilidad. Un riesgo que Diavida asumió en el segundo intento, bajando 1,2 millones el precio de licitación, hasta los 11,9 millones de euros.

Autransa, adjudicataria del transporte urgente, ha solicitado licencia de inicio de actividad de su antigua nave de Candina

De entrada, Autransa (la nueva marca de HTGroup) ha solicitado al Ayuntamiento de Santander licencia de inicio de actividad para su antigua nave del Polígono de Candina, que está anexa a la que utiliza actualmente como base del transporte urgente. Y si ahora la novedad es que Sanidad quiere volver al contrato único, parece lógico pensar que la compañía de HTGroup será la primera en intentar recuperar ese millonario contrato que asumió por primera vez en 2012. En septiembre de 2023 se quedó solo con el lote del transporte urgente, con un importe de más de 32,4 millones y una duración de dos años, ganando a las ofertas presentadas por SSG (Servicios Sociosanitarios Generales) y por Ambulancias Maiz, propiedad de DYA Cantabria. No obstante, siguió gestionando el servicio programado, en prórroga, hasta que se hizo efectivo el desembarco de Diavida, frenado por dos recursos que al final se desestimaron.