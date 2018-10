LA SEGUNDA OPINIÓN La visita del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, me ha causado una sensación tan horriblemente edulcorada, que me he tenido que pedir a mí mismo una segunda opinión JUAN LUIS FERNÁNDEZ Sábado, 6 octubre 2018, 09:05

El político de raza suele ser como un médico que considera que nunca hay que decirle la verdad al paciente, no vaya a ser que este, disgustado por el pronóstico, busque una segunda opinión y al final sea otro colega quien le deje en feo. Por eso se tiende a embellecer todo: lo que va bien es extraordinario, histórico; lo que va mal no es para tanto, un catarro pasajero, ya estamos en ello. Frente al evidente y depresivo no estar haciendo, el luminoso e hipotético ir a hacer.

Asumo que puedo ser una minoría de un solo integrante, pero la visita del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, me ha causado una sensación tan horriblemente edulcorada, que me he tenido que pedir a mí mismo una segunda opinión. En teoría, pulsó el comando del 'sí a todo' en cuanto a los proyectos heredados de De la Serna. Subrayó que para 2024 habrá nuevo tren con la Meseta, incluyendo AVE Palencia-Reinosa, lo cual está muy bien porque ya habrán pasado las elecciones regionales de 2019 y de 2023 y, si no está para entonces, entonces «que Dios os lo demande», como advertía Alejandro Rodríguez de Valcárcel (el falangista burgalés que presidió la Diputación Provincial de Santander en 1944-46 y llegó a presidir las Cortes franquistas) al tomar juramento a Juan Carlos de Borbón como rey en 1975. En este caso «os lo demande» en 2027: no esperemos de pie, que nos saldrían varices.

En los asuntos donde había que tomar decisiones importantes, la conclusión es que se han tomado en sentido negativo. Al anterior ministro se le pedía no solo accesos a la futura zona logística de La Pasiega, sino que el Gobierno central cofinanciase la urbanización de la propia zona. Pero este compromiso no se ha obtenido del señor Ábalos, sino solo el mismo que ya existía con su predecesor: ayudar con las comunicaciones. En cuanto al área en sí, no parece que se vaya a construir si los coaligados no saben si es un suelo agrario de altísimo valor o un suelo industrial de valor altísimo. De momento «soplar y sorber, a la vez no puede ser», como sostenemos en mi pueblo con nuestra peculiar metafísica perediana.

En las conexiones con Vizcaya, la depresión aumenta. No hay ninguna fecha para derrotar las angosturas de la A-8. El tercer carril se someterá a estudio informativo «en lo que queda de legislatura» (¡si queda legislatura!). Pongamos en 2020; luego, vendrá licitar y adjudicar la redacción del proyecto, y hacia 2022, con rogativas a algún santo, licitar y adjudicar las obras con entre un año y dos de plazo de ejecución. Otra ave migratoria que vuela hacia más allá de 2023 o 2024. Ocho años como mínimo para el tercer carril Laredo-Vizcaya. Como máximo, Patxi, a 'desir' no atrevo, ¿eh?

En lo que se refiere a modificar el ferrocarril, no tercermundista, sino 'sextomundista', que hoy aísla, más que enlaza, Santander y Bilbao, el compromiso ha sido ninguno. Se va a encargar «de forma inminente» un estudio sobre viabilidad y financiación. No hay que ser un lince para entender que dicho estudio, que quizá esté también listo para 2020, concluirá que atravesar las montañas entre Laredo y Múskiz cuesta mucho dinero por kilómetro y no se justifica por el número de viajeros que podrían utilizar dicho 'ferrocamino'. Si después de lucha titánica y unos cuatrocientos 'hormigueros' se consigue vencer la reticencia, sobrevendrán los estirados años de estudio informativo, redacción de tramos y ejecución de los mismos. En el mejor de los mundos posibles, ni para dentro de diez años habrá un tren digno entre Santander y Bilbao. Del ferrocarril con Asturias ni se ha hablado. Asturias no existe en la política de Cantabria, porque no tenemos ni estrategia mesetaria ni estrategia cantábrica, solo Twitter.

Y tampoco ha habido ningún compromiso sobre la autovía Aguilar de Campoo-Burgos, que debería servir para acercar Madrid y el valle medio del Ebro al sur de Cantabria mediante la circunvalación burgalesa. La conexión seguirá siendo durante muchísimo tiempo el rodeo intermedio Osorno-Burgos o el 'camino largo' de Tordesillas, Guadarrama y su peaje. Ni Almanzor dio tantas vueltas por Castilla en la Edad Media.

Otra derivada de esta situación es que el acceso rápido al valle del Ebro en Miranda será obligatoriamente por la circunvalación de Bilbao. Esto no es interesante para el sur de Cantabria, aunque quizá sea menos relevante cuando desde la Cantabria litoral se viaja hacia la España ibérica. Pero es muy importante para todo el tráfico que viene desde el gran valle del Ebro y desde el Mediterráneo, pues necesariamente queda para dicho tráfico, forzado a usar la 'vasco-aragonesa' AP-68, el puerto de Bilbao mucho más accesible que el de Santander, al no haber autovía directa desde Miranda a Aguilar vía ronda norte de Burgos. En este contexto, prometer que «se estudiará» una posible colaboración sobre el uso turístico del Túnel de la Engaña, monumento a una de las derrotas legendarias del interés regional cántabro, es casi una broma. Hay que rebautizarlo como Túnel del Engaño, por justicia histórica y poética. Sé que una parte resignada de la opinión considera que el futuro de Cantabria es ser península vizcaína, pero otros opinamos diferente.

En suma, no van a mejorar en un plazo previsible nuestras conexiones de autovía ni con Bilbao ni con Burgos-Madrid-Miranda. Tampoco las líneas de ferrocarril cantábricas. Y las tres horas Santander-Madrid para 2024 se las cuento dentro de seis años si sigo por aquí.

Así pues, Ábalos y nuestra dirigencia son como aquel médico que, repasando las analíticas y radiografías, le decía al enfermo: «Nada, hombre, está usted estupendamente, aquí da todo correcto». Y el paciente respondía: «¡Ay, doctor, pues qué bien estoy, para lo mal que me encuentro!» Naturalmente, corrió en busca de una segunda opinión. Cantabria está a punto de hacerlo.