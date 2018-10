Septiembre fue muy seco y las lluvias no llegaron a la mitad de lo esperado en este mes En el mes de septiembre el sol fue visible un 15 % más de lo normal, que para el mes de septiembre se sitúa en 160 horas. / DM . Cantabria El tiempo estuvo dirigido por la presencia predominante de las altas presiones sobre la región, por lo que las temperaturas estuvieron por encima de los valores normales prácticamente todo el mes DM . Santander Jueves, 4 octubre 2018, 15:34

Las precipitaciones registradas en Cantabria en septiembre no llegaron a la mitad de lo que se esperaba, con lo que el mes se caracterizó por ser muy cálido y seco o muy seco. El avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) subraya que este septiembre ha dejado solo dos periodos con precipitaciones.

El primero, entre los días 4 y 9, se inició con la llegada de un frente atlántico y terminó con un episodio de tormentas; y, el segundo, se produjo los días 23 y 24, ocasionado por la entrada de aire del norte, con escasas precipitaciones, pero con aire frío que hizo descender las temperaturas mínimas a los valores más bajos del mes.

La zona con mayor escasez de lluvias fue la mitad oriental de la región y los valles del Ebro. Así, se registraron 4,5 litros por metro cuadrado de precipitación total en Cubillo de Ebro y 8,8 mm en Mataporquera, mientras que la costa occidental ha sido la más favorecida (en San Vicente de la Barquera se recogieron 70 mm).

Concluido el año hidrológico , el observatorio del aeropuerto de Santander acaba con un superávit de precipitación del 41 %, después de haber recogido 1.597,7 mm en este periodo.

Por lo que se refiere a las temperaturas, estuvieron por encima de los valores normales prácticamente todo el mes. Las mínimas se mantuvieron sin oscilaciones hasta el descenso de los días 24 a 26, cuando varias estaciones llegaron a estar por debajo de 5º C. Las máximas estuvieron por encima de 25º C casi todo el mes, y el día 17 superaron los 35º C en varios observatorios.

Por otro lado, sufrieron descensos apreciables coincidiendo con la llegada de los sistemas frontales del Atlántico, con temperaturas máximas generalizadas por debajo de 20º C el día 24.

Insolación

La insolación estuvo por encima de los valores normales. En el Aeropuerto de Santander el sol fue visible un 15 % más de lo normal, que para el mes de septiembre se sitúa en 160 horas.

El viento totalizó un recorrido de algo más de 6400 km -en torno a lo esperado en septiembre- y se detectaron más de 450 descargas procedentes de rayos sobre la región, en 6 días de tormenta. El día 5 fue el de mayor actividad con 340 descargas contabilizadas.

El tiempo de septiembre estuvo dirigido por la presencia predominante de las altas presiones sobre la región. El núcleo del anticiclón se situó, en general, sobre el Atlántico norte la primera decena; extendido entre Azores y el Mar del Norte durante la segunda decena; y en la tercera decena se ha localizado en la latitud de las Islas Británicas.

Puede decirse que la situación se interrumpió por la formación de bajas presiones sobre la Península Ibérica al final de la primera semana, y la llegada a la región de una borrasca atlántica con frente asociado el día 23.