Siete detenidos por falsificar la documentación de vehículos comprados en Europa para venderlos en Cantabria

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria ha detenido a siete personas por falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, en relación ... con la venta y legalización de vehículos adquiridos en diferentes países de Europa y vendidos en Cantabria.

La trama descubierta vendió entre noviembre de 2022 y finales de agosto de 2023 diez vehículos con la documentación falsificada, por los que obtuvieron 74.000 euros. En los papeles no aparecía ningún dato de la empresa vendedora, afincada en el municipio de Reocín. Tampoco pagaron los impuestos correspondientes por la comercialización de estos vehículos ni se hacían cargo de las garantías de los mismos.

Fue uno de los clientes el que hizo saltar la alarma. El coche que había adquirido tenía problemas mecánicos pero no recibió la atención que necesitaba y que debía cubrir la garantía obligatoria. Así comenzó la investigación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia CIvil, que descubrió que la entidad estaba falsificando el documento de compra inicial del vehículo en Europa. De esta forma, entregaban al cliente un contrato de compra en el que figuraba como vendedora la empresa europea. Así, desaparecía toda referencia a la mercantil que realmente realizaba la venta en Cantabria. El objetivo de esta práctica, sin consentimiento de las empresas en las que se adquirían en primera instancia los vehículos, era que la mercantil cántabra no figurará en ningún documento para evitar así el pago de los impuestos reglamentarios. Por eso no podían cubrir las garantías de los vehículos vendidos. Por estos hechos los agentes han detenido a cuatro personas vinculadas con la empresa, algunos de ellos familiares.

La colaboración de la gestoría

Además de los responsables de la empresa vendedora, la Guardia Civil ha detenido a tres personas de una gestoría situada en la comarca del Besaya, que era la que se encargaba de la tramitación de la documentación, sin realizar las comprobaciones necesarias para garantizar su legalidad. Presentaban ante los diferentes organismos el contrato supuestamente falsificado y permisos de circulación que no correspondían con la situación del vehículo. Permitían además que no estuvieran presentes ni el comprador y ni vendedor en las gestiones y no contaban con la autorización y las firmas necesarias para los trámites. Dos de estas personas ya habían sido detendas en enero por hechos parecidos.