Alberto Aja

Los sindicatos docentes protestan ante el Parlamento de Cantabria contra la 'cláusula Silva'

Unas doscientas personas, según lola Junta de Personal Docente, acudieron a la cita

DM .

DM .

Santander

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:12

Los sindicatos docentes se concentraron este lunes ante el Parlamento de Cantabria para exigir la eliminación de la 'cláusula Silva' de la propuesta de la Consejería de Educación para la adecuación retributiva del profesorado, que condiciona las subidas salariales a la aprobación de presupuestos.

Unas doscientas personas, según los sindicatos de la Junta de Personal Docente, acudieron a esta protesta que estuvo protagonizada por el ruido y los cánticos, con referencias a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y, sobre todo, al consejero de Educación, Sergio Silva.

