La socióloga comprometida Apasionada de la cultura política, la ciudadanía y la juventud, Mª Luz Morán Calvo Sotelo se convertirá en la primera rectora de la historia de la UIMP JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Lunes, 10 diciembre 2018, 07:17

La socióloga y politóloga María Luz Morán Calvo Sotelo se convertirá en los próximos días en la primera rectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en sus 86 años de historia, la primera mujer en ponerse al frente de la institución tan íntimamente ligada a Santander, donde desarrolla sus Cursos de Verano. La han precedido en el cargo trece rectores, desde Ramón Menéndez Pidal hasta Emilio Lora-Tamayo, que presentó su dimisión la pasada semana empujado por las presiones y las maniobras políticas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que dirige Pedro Duque.

El perfil humanista de Morán Calvo Sotelo, ligado de forma estrecha a la Sociología, a la que ha dedicado toda su vida, supone un cambio respecto al ámbito científico del que provenían sus antecesores Salvador Ordóñez, César Nombela y el propio Lora-Tamayo. Estos dos últimos llegaron incluso a presidir el Consejo Superior de Investigaciones Científicas antes de llegar a la UIMP.

Doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Morán Calvo Sotelo es catedrática de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la citada institución académica, en donde imparte las asignaturas de Sociología Política y de Conflicto Político y Violencia Colectiva. La gestión no la es extraña, ya que con anterioridad ha desempeñado distintos cargos. Fue, por ejemplo, subdirectora de área en el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y es codirectora del Grupo de Estudios sobre Sociedad y Política en la UCM.

Reunión en Madrid Pese a que su nombre salió a la palestra el pasado 30 de noviembre apenas unas horas después de que Emilio Lora-Tamayo entregara su carta de dimisión al Ministerio, el singular proceso de elección de la UIMPestá retrasando su oficialidad. Por ello, María Luz Morán Calvo Sotelo no quiere aún realizar declaraciones al respecto. Esta próxima semana será clave. El patronato de la UIMP se reunirá el martes, día 11, en Madrid, para analizar la dimisión de Lora-Tamayo y la propuesta para su sucesión. La secretaria de Estado, Ángeles Heras, pondrá sobre la mesa el nombre de la socióloga, que será aprobado. Lo contrario sería noticia. Una vez que el patronato dé su visto bueno, el ministro Pedro Duque llevará la propuesta al Consejo de Ministros, que es quien tiene que aprobar su nombramiento, ya de forma definitiva. Algo que podría suceder el próximo viernes.

Sus principales líneas de investigación se centran en la sociología política, la cultura política, la ciudadanía y la juventud, a las que ha dedicado numerosas publicaciones. Entre ellas, los libros 'Actores y demandas en España. Análisis de un siglo convulso' y 'Sociólogos contra el economicismo', de los que es coautora junto con otros expertos; o 'Sociedad, cultura y política: continuidad y novedad en el análisis cultural'.

Morán Calvo Sotelo ha participado, además, en una línea de investigación centrada en el análisis de los jóvenes entendidos como 'ciudadanos en construcción', dentro de la cual se integraron durante la pasada década proyectos como 'El acceso de los jóvenes a la ciudadanía en Madrid', 'Jóvenes en situación de riesgo. La politización de las demandas juveniles' y 'La construcción del sujeto político en la juventud: el caso de los jóvenes andaluces en riesgo'.

Al margen de su intensa y comprometida actividad académica,es además una persona con amplias relaciones en el mundo político, tanto a nivel familiar como profesional. Hija del diplomático Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores en el primer gobierno socialista de Felipe González, y de María Luz Calvo Sotelo, hermana de Leopoldo, el que fuera presidente del Gobierno a principios de los años 80 con UCD, la próxima rectora de la UIMP es además prima de Mercedes Cabrera, ministra de Educación y Ciencia con José Luis Rodríguez Zapatero entre 2006 y 2009 y que es también Catedrática en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.

María Luz Morán Calvo Sotelo tiene un hermano y una hermana: Fernando, diplomático de carrera, como su padre, y en la actualidad embajador de España en Argelia, y Clara, traductora, periodista y música, una de las pioneras del tecno en España, primero con el grupo Oviformia y Heroica y luego como compositora de Fangoria.

Cambio rodeado de polémica

El Gobierno logrará así el objetivo de tener a una mujer al frente de la UIMP, ambición que ha causado la salida de Lora-Tamayo a pesar de que apenas había cumplido el primero de sus cuatro años de mandato y de que la gestión realizada hasta el momento había recibido un apoyo unánime.

Una motivación política que no encuentra precedentes en la historia de la UIMP, ya que, hasta ahora, los rectores se habían mantenido siempre en su cargo pese que hubiese cambios en la Moncloa. Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere ser consecuente con su política de igualdad y favorecer la llegada de mujeres a puestos de dirección y altos cargos. Aunque sea por medio de discutibles –y criticadas– maniobras que han dañado la imagen de la Universidad Internacional, como las cambios introducidos en el patronato para que Lora-Tamayo perdiera el respaldo sin discusión con el que contaba, lo que le llevó finalmente a tomar la decisión de marcharse tras haber renunciado semanas antes a presentar la dimisión, tal y como le había solicitado el Ministerio después de comunicarle que no contaba con sus servicios porque quería un «cambio de estrategias y políticas» y que su puesto pasaría a ser ocupado por una mujer. Y precisamente, el primer reto de Morán Calvo Sotelo al ponerse al frente de la UIMP será atemperar ese clima enrarecido que ha rodeado este controvertido cambio, pese a que ella no ha sido responsable de nada. Recuperar la normalidad después de semanas extrañas. Después ya llegará la hora de hablar de líneas de trabajo, presupuesto, expansión internacional...