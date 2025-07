La Trasmiera occidental. El álbum de recuerdos de muchos veranos familiares

¿Mar o montaña? Pregunta clásica de la época estival en encuestas y entrevistas, pero mi respuesta es: ¿por qué no ambas? Nuestra Cantabria ilustra ... mejor que ninguna otra región la posibilidad de combinar las dos opciones a la vez. 'La Montaña' es también 'Marinera'. En un solo día puedes disfrutar de verdes prados y retadoras montañas, de ríos traviesos y de infinitos arenales bañados por el refrescante Cantábrico.

Reconozco que es este un valor que pesó a la hora de elegir mi destino como residente de Cardiología, allá por los noventa. Entonces los servicios de cardiología más destacados del país estaban en Madrid, en Barcelona, y en algunas muy contadas ciudades de provincias, como Santander. Yo, salmantino de Peñaranda de Bracamonte, tenía fácil tirar por Madrid, pero Santander, además de un Hospital excepcional como Valdecilla, tenía playa, así que lo tuve claro.

Ampliar Tras una travesía con el surf-ski en la playa de Latas. Archivo personal Chema Torre

Me pidió Ana Rosa García, de este estimado El Diario Montañes, una recomendación para este verano. Y lo cierto es que no me lo puso nada fácil, pues hay tantas posibles en Cantabria. Pero me decidí por el lugar donde transcurre gran parte de nuestro verano familiar cuando estamos por la tierruca: la Trasmiera occidental, que además está muy próxima a la capital. Tomando como base una antigua casona familiar situada en Entrambasaguas, desde allí tenemos múltiples alternativas de ocio en un radio de pocos kilómetros.

Cuatro básicos Imprescindible El paseo desde Galizano a la playa de los Tranquilos es realmente precioso.

Dónde comer El Baruco de Anero o el Pan de Cuco, por nombrar algunos. Pero podría decir unos cuantos más.

El selfie Sobre la playa de Langre o sobre las pozas (sin acercarse mucho al borde del acantilado) o durante el atardecer en la playa de Latas, enfocado hacia Santander. Cuando el cielo está despejado es precioso.

No olvides... El bañador. Aunque no parezca día de sol, nunca sabes. Un bañito furtivo en el mar o en el río sienta de maravilla en verano.

Nadie duda ya de que las playas de Ribamontán al Mar están de moda. Nuestra favorita, sin duda, es la de Latas, en Loredo. Allí hemos pasado miles de horas, de baños, de paseos hasta El Puntal, de palas. Para los más jóvenes de la familia, también de surf, por lo que es famosa a nivel internacional. Y para los no tanto (como este que escribe) de 'kayak-surfski' –nota importante: el disfrute de la playa no exige un pleno día de sol, se lo puedo garantizar a cualquier visitante–.

Pero no todos los días del verano cántabro son playeros. O no lo son en su entera duración. Los cántabros tenemos siempre un plan B alternativo, o plan A, según el gusto del día. La zona cuenta con numerosas rutas de senderismo, aptas para casi todos, sin alta complejidad. Podría citar muchas, pero, por ejemplo, las dos últimas que hemos hecho fueron a los Pozos de Noja, entre Miera y Lierganes, y a las 'Tetas' de este último. Si lo que les va es la bicicleta, nosotros vamos de Entrambasaguas a Galizano, siguiendo luego la senda costera que pasa por la espectacular playa de Langre y las pozas hasta la playa de Los Tranquilos (preciosa ruta corta a pie) y de allí, vuelta.

«Nuestra playa favorita de la zona es la de Latas. Allí hemos pasado miles de horas»

Pero tanta actividad, de playa o de campo, exige descanso y reposición, y si es ante una buena mesa, aún mejor. En este aspecto las ofertas hosteleras de este territorio son muy amplias y diversas, con continua innovación. Hoznayo es un claro ejemplo, pero existen buenas opciones en Anero, en Suesa, en el mismo Entrambasaguas, en La Cavada y, por supuesto, en Lierganes. Y más…... Además, las noches tienen su animación, con verbenas y macros a las que los jóvenes de la familia se apuntan sin dudar.

Disfruten el verano, sus vacaciones, y recuerden que, para ello, el estado mental es clave, pero el lugar, sin duda alguna, también ayuda.