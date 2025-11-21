Unate pone a los hombres frente al espejo de la violencia de género: «Implícate»

«Soy un hombre mayor, como tu, y estoy aquí para decirte que quizas estés ejerciendo violencia y no te das cuenta» ... Como cada 25N, ... Unate -la Universidad Permanente- vuelve a apoyarse en una campaña en vídeo para llamar la atención sobre la violencia de género, y en especial la ejercida contra la mujeres mayores. Y esta vez lo hace poniendo ante un espejo a los hombres mayores. Para ello ocho voluntarios con edades entre los 64 y los 80 años miran a cámara para pedirle a sus compañeros que se impliquen, enumerando comportamientos que van desde cosas que pueden parecer nimias - «porque igual no te das cuenta» - a la violencia más evidente física y psicológica.

La campaña ha sido presentada hoy por Francisco Gómez Nadal, gerente del Grupo Social Unate, acompañado de dos de los voluntarios de este vídeo, el médico deportivo Javier Ceballos y Julio Aja, el participante de mayor edad. El primero justificaba su presencia es este vídeo porque «hay que dar la cara y como hombre hay que colaborar y visibilizar lo que hay. Violencia ejercida desde hace años y que en muchos casos se ejercía y ejerce como algo invisible». Julio Aja cree que no se trata de enfrentar a hombres y mujeres «lo importante es que quede claro que tanto hombres como mujeres lo veamos como una lacra social a erradicar» . Entre los hombres que han participado hay jubilados de diferentes profesiones, sindicalistas en activo, funcionarios o personajes tan conocidos como el portero de fútbol, Pedro Alba, uno de los referentes del deporte en Cantabria.

La campaña de Unate lleva como lema 'Tú puedes acabar con la violencia de género. Implícate' y no solo ha sido el vídeo sino el proceso de reflexión que sus protagonistas han hecho previamente para llegar a su contenido. «Estos hombres han reflexionado sobre los hechos que las mujeres calificaban como violencia, han adaptado el contenido a su relato y han hecho algo muy valiente en tiempos de negacionismo: dar la cara y dirigirse directamente a sus iguales», explica Mónica Ramos Toro, coordinadora técnica del Grupo Social Unate y responsable de la campaña.

En este sentido, Gómez Nadal incidió en la tarea de visibilizar la violencia de género que sufren las mujeres mayores y destacó, por ejemplo, que la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Santander» centre su campaña sobre el 25N en las mujeres mayores. Hay muchas formas de maltrato, comentó Gómez Nadal, «hay que visibilizar la violencia económica o emocional, también porque hasta las mujeres mayores tienen dificultades para identificar ese tipo de violencia».

Un dato, para la reflexión, desde 2003, año en el que se empezaron a contabilizar en España, hasta noviembre de 2025, han sido asesinadas 199 mujeres de 61 años o más, lo que supone el 14,97% de las víctimas totales (1.329), aunque en lo que va de 2025, ya son el 26,4% del total. Los «presuntos» agresores que tienen 61 años o más representan el 18,59% del total, casi 4 puntos más que sus víctimas, y en 2025 ya suponen el 29,4%.