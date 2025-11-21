El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Rodaje del vídeo

Rodaje del vídeo DM
Campaña en vídeo ante el 25N

Unate pone a los hombres frente al espejo de la violencia de género: «Implícate»

Ocho voluntarios, entre los 64 y los 80 años protagonizan un vídeo en el que reflexionan qué es y qué supone este tipo de violencia

P.C.

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

«Soy un hombre mayor, como tu, y estoy aquí para decirte que quizas estés ejerciendo violencia y no te das cuenta» ... Como cada 25N, ... Unate -la Universidad Permanente- vuelve a apoyarse en una campaña en vídeo para llamar la atención sobre la violencia de género, y en especial la ejercida contra la mujeres mayores. Y esta vez lo hace poniendo ante un espejo a los hombres mayores. Para ello ocho voluntarios con edades entre los 64 y los 80 años miran a cámara para pedirle a sus compañeros que se impliquen, enumerando comportamientos que van desde cosas que pueden parecer nimias - «porque igual no te das cuenta» - a la violencia más evidente física y psicológica.

eldiariomontanes Unate pone a los hombres frente al espejo de la violencia de género: «Implícate»