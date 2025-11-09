Los usuarios de Citrasa agotarán la vía administrativa antes de pedir en la justicia perjuicios patrimoniales

Los usuarios de la Ciudad del Transporte de Santander se encuentran en estos momentos «agotando la vía administrativa» para reclamar al Gobierno de Cantabria el ... perjuicio patrimonial causado, al entender que la extinción del uso de las instalaciones actuales de Citrasa finaliza en 2049, tal y como recogen sus escrituras, y no el año pasado, como les comunicó el Puerto de Santander. Entienden que la razón les asiste y, por eso, están dispuestos «a solicitar en la justicia, vía demanda», las indemnizaciones por los daños económicos ocasionados, ya que deberán abandonar el emplazamiento antes de tiempo. Además, critican «la gestión del consejero de Fomento (Roberto Media)» -de quien depende Citrasa- por haberse enterado «a través de El Diario Montañés» de que la futura Ciudad del Transporte se dividirá, al menos de momento, en dos: los camiones irán a Camargo y las naves se levantarán en Penagos.

«No nos han pedido consejo, ni nos han consultado sobre la futura ubicación», explica Diego Cagigal, portavoz de los usuarios. La solución de Fomento para reubicar a las empresas y trabajadores, después de que la Autoridad Portuaria haya concedido tres prórrogas y esté a punto de activar una cuarta -el plazo máximo que se ha marcado es junio de 2027-, es levantar las instalaciones en Penagos, aunque antes deberá sacar adelante un PSIR para construir el polígono. Entretanto, parte de los 300 camiones que estacionan ahora -unos 140- podrán hacerlo en un aparcamiento que construriá el Gobierno en una finca de Camargo, para lo que maneja un presupuesto que ronda los dos millones.

Ampliar Diego Cagigal es el portavoz de los usuarios de la Ciudad del Transporte de Santander. Alberto Aja

«El emplazamiento para las naves es peor, está mucho más lejos de la ciudad, pero es lo que hay. Del mal, el menor», subraya Cagigal. El portavoz de los antiguos propietarios destaca que la relación con la administración pública ya no es tan fluida. «Creamos una Mesa de Trabajo en la que nos reunimos sólo en dos o tres ocasiones. Hemos pasado de la trasparencia total al oscurantismo», critica. «Tampoco sabemos nada de la cita que pedimos hace unos cuantos meses a la presidenta del Gobierno. Hay muchos puestos de trabajo en juego», apostilla.

Sin embargo, lo que no han detenido los usuarios son sus intenciones de reclamar en la justicia lo que consideran un daño patrimonial. «Estamos en una transición administrativa. Presentamos una reclamación por este motivo al Gobierno y lo desestimaron en un primer momento», relata. «Entendían que ellos no tenían por qué indemnizarnos. Pero por protocolo, nos dicen nuestros asesores, el caso está ahora en un estamento jurídico superior. En tres meses nos tienen que dar una respuesta definitiva», concluye.

Los usuarios tienen claro lo que sucederá en el caso de que se desestimen sus reclamaciones: «Entonces, presentaremos una demanda en la justicia ordinaria porque estamos convencidos y seguimos firmes en que tenemos derechos de uso firmados hasta 2049».

Ante esta situación de incertidumbre, varias empresas -la mayoría ligadas al sector del transporte y la logística- han optado por salir de Citrasa y buscar un nuevo emplazamiento para sus negocios. Desde que el Puerto de Santander recuperó la gestión el año pasado, el canon que pagan se ha actualizado y para muchos la renta, que califican de «muy elevada», les ha obligado a abandonar las instalaciones. «Es cierto, pero esa gente que se ha ido sigue reclamando su perjuicio patrimonial por los 25 años restantes», concluye Diego.