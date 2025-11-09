El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Cotera

Los usuarios de Citrasa agotarán la vía administrativa antes de pedir en la justicia perjuicios patrimoniales

Las empresas de la Ciudad del Transporte critican enterarse de la futura ubicación «por El Diario» y solicitan indemnizaciones al poner en sus escrituras que la cesión de uso finaliza en 2049

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Los usuarios de la Ciudad del Transporte de Santander se encuentran en estos momentos «agotando la vía administrativa» para reclamar al Gobierno de Cantabria el ... perjuicio patrimonial causado, al entender que la extinción del uso de las instalaciones actuales de Citrasa finaliza en 2049, tal y como recogen sus escrituras, y no el año pasado, como les comunicó el Puerto de Santander. Entienden que la razón les asiste y, por eso, están dispuestos «a solicitar en la justicia, vía demanda», las indemnizaciones por los daños económicos ocasionados, ya que deberán abandonar el emplazamiento antes de tiempo. Además, critican «la gestión del consejero de Fomento (Roberto Media)» -de quien depende Citrasa- por haberse enterado «a través de El Diario Montañés» de que la futura Ciudad del Transporte se dividirá, al menos de momento, en dos: los camiones irán a Camargo y las naves se levantarán en Penagos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam
  2. 2

    Marlaska destituye a la jefa superior de la Policía en Cantabria a siete meses de su jubilación
  3. 3 Un buen plato de garbanzos tiene difícil competidor
  4. 4

    El lunes empieza la «humanización» de las nacionales de acceso a Santander
  5. 5

    Casa Maestro se asegura una segunda vida
  6. 6 Jaque mate del Bathco al Bidasoa en el Vicente Trueba
  7. 7

    «El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»
  8. 8 General Dávila y Camilo Alonso Vega estrenan nombre en 15 días
  9. 9

    La expansión de la gripe aviar obliga a confinar las aves de corral en 31 municipios de Cantabria
  10. 10

    Santa Clotilde asumirá pruebas de los cribados de cáncer de mama y de colon a partir de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los usuarios de Citrasa agotarán la vía administrativa antes de pedir en la justicia perjuicios patrimoniales

Los usuarios de Citrasa agotarán la vía administrativa antes de pedir en la justicia perjuicios patrimoniales