Valdecilla destaca con cinco premios en la gala de reconocimiento a la élite sanitaria

La 'alfombra roja' de los 'Best in Class' (BIC), los 'óscar' de la sanidad española, se extendió ayer en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander para la entrega de los galardones de 2018. Ante un aforo de más de 300 asistentes, en el que se dieron cita los máximos representantes de la política sanitaria de diferentes comunidades y de las sociedades científicas, junto a los responsables de los servicios y unidades finalistas, Valdecilla, que por primera vez ejercía como hospital anfitrión -nunca antes la gala se había celebrado en Cantabria-, volvió a ser uno de los nominados con el mejor palmarés, en una edición en la que el premio gordo, el BIC al mejor hospital, se lo llevó la Fundación Jiménez Díaz, que obtuvo además otros tres galardones: a la mejor Unidad de Investigación en Oncología y a los servicios de Hematología y Microbiología.

Valdecilla, que contaba con 20 finalistas, se proclamó ganador en las categorías de Anestesia y Reanimación, Medicina Intensiva, Patología Digestiva, Hepatitis C y VIH/sida. Eso sí, hubo que esperar hasta la segunda mitad de la ceremonia para descubrirlo. El hospital cántabro roza así el éxito cosechado en la edición de 2017, en la que aglutinó el mayor número de premios (6), marcando su récord histórico con el sello del BIC. En esta ocasión, se quedó en cinco, pero puede presumir de ser uno de los mejor valorados en los reconocimientos de mayor prestigio del sector, iniciativa promovida por la revista especializada Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Lo hace, además, en una de las convocatorias «más reñidas», a la que se habían presentado más de 120 hospitales de las diferentes comunidades, tanto públicos como privados, con alrededor de 800 candidaturas en total. «Cada año es más difícil estar entre los cinco mejores servicios», como destacaron los organizadores.

«Están aquí reunidos los mejores de los mejores que se han presentado a estos premios, que son muy exigentes en sus requisitos», apuntó Santiago de Quiroga, editor de Gaceta Médica, en la intervención inaugural. Un acto que contó con la participación del presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y que estuvo dedicado a la lucha contra el cáncer de mama. En recuerdo de todas las mujeres que libran esta batalla, las luces de la sala se iluminaron de rosa durante toda la ceremonia. Tras la entrega de los seis premios especiales (fuera de concurso), fueron subiendo al escenario los representantes de los servicios reconocidos con los 33 premios a la excelencia en liza. Entre los galardonados cántabros repitió por quinto año consecutivo el servicio de Patología Digestiva, que recibió distinción por partida doble (al igual que en la edición pasada y en 2015), ya que se reconoció no solo el servicio en su conjunto sino también el abordaje específico de la Hepatitis C. «Es un orgullo recibir este galardón, porque supone un reconocimiento a un elevado número de profesionales (médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, administrativos), que trabajan con entusiasmo cada día para mejorar la calidad de la atención de los pacientes. Este premio significa que el círculo virtuoso de la mejora continua ha calado en nuestros profesionales», señaló Javier Crespo, jefe de un servicio con una plantilla de 80 personas que comparte un objetivo: «Combinar una asistencia de elevada calidad con un trato cercano y humano».



Este galardón -añade- «significa, sin duda, que estamos en una organización eficiente. Es impensable que un servicio pueda ser excelente sin estar inmerso en un hospital excelente, como es Valdecilla». Como reto de futuro, Digestivo busca «avanzar en la reducción de los ingresos innecesarios, disminuir algo que nos duele mucho a los médicos, la iatrogenia (consecuencias de errores médicos), y mejorar los registros de los pacientes ambulatorios».



De otro lado, la trayectoria de Valdecilla en la lucha contra la hepatitis C, de la que fue pionero con la llegada de las primeras terapias 'milagro' y que ha permitido curar a todos los afectados conocidos, volvió a ser merecedora del 'Best in Class'. Y en este terreno, Cantabria marca el paso otra vez con una estrategia única: implantar un cribado poblacional para detectar el virus en las personas que desconocen que lo tienen o en las que están fuera del circuito sanitario, como son los grupos más marginales.



Frente a Crespo, que ya tiene tablas en este tipo de escenarios, se estrenó ayer el jefe de servicio en funciones de Medicina Intensiva, Juan Carlos Rodríguez Borregán (su nombramiento será oficial en breve), que recogió el primer 'Best in Class' para Valdecilla en este área. «Habíamos sido finalistas la última vez que se convocó nuestra categoría (cada año puede haber variaciones), en 2013, entonces ganó el Hospital de La Paz. Para nosotros, este premio es un gran respaldo, una forma de reconocer que estamos en la buena dirección», dijo.



La UCI de Valdecilla atiende anualmente a 1.600 pacientes, con una estancia media de 7-8 días. «La progresión del servicio se ha ido notando en lo importante, que es la supervivencia. En este sentido, hemos conseguido rebajar la tasa de mortalidad al 12-13%, cuando hace quince años llegaba al 20%». Rodríguez Borregán destacó que se ha premiado también el cometido de Medicina Intensiva fuera de la UCI, tanto con la Unidad de Cuidados Intermedios, «que atiende temporalmente a los pacientes más delicados antes de su traslado en planta, para que ese aterrizaje sea más suave», como en el Servicio Extendido de Cuidados Intensivos (SECI), que «se dedica a controlar durante los primeros días en planta a los pacientes que han salido desde la UCI, con una media diaria de 18 casos».

El equipo de Anestesiología y Reanimación de Valdecilla repitió premio por segundo año consecutivo, lo que «sin duda es un estímulo para hacer, no sólo más cosas, sino hacerlas mejor», como subrayó el jefe de servicio, José Manuel Rabanal, que hizo hincapié en la «presión asistencial que reciben los servicios de anestesiología, cuya actividad se ha duplicado en la última década vinculado no solo a la lista quirúrgica, sino también a las actividades fuera de quirófano». Como ejemplo, en España se realizan más de 5 millones de intervenciones, con un incremento del 7-8% anual.

Rabanal explicó que el aumento de la esperanza de vida ha determinado también que el perfil de los pacientes que ingresan en el hospital tengan una edad elevada (la media es de 60 años) y casi un 25% es mayor de 80 años. «Teniendo en cuenta que el envejecimiento se asocia a un deterioro de las funciones fisiológicas, nos encontramos con que más de la mitad de la población con más de 65 años tiene dos o más patologías asociadas, lo que condiciona los riesgos quirúrgicos».

En ese contexto se enmarcan iniciativas introducidas con éxito en Valdecilla, como «el protocolo multidisciplinar de cirugía precoz de la fractura de cadera del anciano, que nos ha permitido dar solución quirúrgica en un 80% de los casos en las primeras 48 horas». El jefe de Anestesiología defendió que «garantizar la calidad y la seguridad en la asistencia debería ser un elemento imprescindible en cualquier organización».

El quinto premio para la vitrina cántabra lo protagonizó la Unidad de VIH/sida, que lo obtuvo también en 2014 -la edición en la que el hospital acumuló el mayor número de finalistas (24)-. Este reconocimiento llega justo cuando el centro acaba de despedir a su médico de referencia en la lucha contra esta enfermedad, el internista Santiago Echevarría, recién jubilado, poniendo un buen broche a su trayectoria profesional.

Para Carmen Fariñas, jefa de servicio de Enfermedades Infecciosas, de la que depende esta Unidad, el BIC supone «un reconocimiento a una forma de trabajar de un equipo multidisciplinar formado por médicos, enfermeras, auxiliar de clínica y auxiliares administrativos, encaminada a conseguir la mejor atención para nuestros pacientes. Al mismo tiempo que es un estímulo para poder continuar potenciando esta atención sanitaria de calidad».

Actualmente, el control de los más de 1.000 pacientes con infección por VIH se realiza casi en su totalidad en las consultas externas de Enfermedades Infecciosas, «muy pocos necesitan ingresar. Esto es debido al tratamiento antirretroviral que se administra a todos los pacientes independientemente de su nivel de inmunidad», añadió.