Acto de entrega de los I Premios Sotileza a Juan Uslé, Galería Siboney y Repion
Juanjo Santamaría

Acto de entrega de los I Premios Sotileza a Juan Uslé, Galería Siboney y Repion

DM .

DM .

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:32

Comenta

El Diario Montañés entrega los I Premios Sotileza en tres categorías. Juan Uslé recogerá el premio 2025, en un año que ha estado meridianamente protagonizado por el pintor cántabro a nivel internacional. El Premio Trayectoria será para Galería Siboney, por su compromiso con el apoyo y la difusión del arte. Y la banda Repion será reconocida con el Premio Tendencias por su imparable y sólido crecimiento. Todos ellos recibirán una pieza escultórica figurativa creada ex profeso por José Cobo Calderón.

La sala María Blanchard del Palacio de Festivales acogerá el acto de entrega de los premios. Unos galardones que representan una reivindicación del valor de la cultura en la sociedad, y nacen del compromiso de este periódico con la creación, el pensamiento y las artes, en paralelo a su suplemento cultural semanal, que se ha convertido en un referente no solo en nuestra comunidad, sino también dentro del propio Grupo Vocento. El acto será amenizado por el grupo Scherzando.

