La muestra 'Tipos 18' se inaugura hoy en el Palacete del Embarcadero La exposición recogerá algunas de las obras que han realizado cuatro estudios de diseño de Cantabria, muy vinculados a la cultura ROSA M. RUIZ Viernes, 23 noviembre 2018, 07:38

Una fiesta del diseño gráfico, una declaración de intenciones, una reivindicación. A lo largo de estos últimos meses, el certamen 'Tipos' ha tratado de acercar y reconocer lo importante que es el diseño gráfico para el sector de la cultura y el arte. Por eso, se han organizado conferencias, clases magistrales, un concurso para los más jóvenes y una exposición con algunos de los diseños tipográficos más importantes del mundo. Un festival de creatividad que eleva la caligrafía y la ilustración a la categoría de arte al tiempo que recuerda el papel esencial del diseño gráfico en nuestras vidas.

Ahora, como en otras ocasiones, la exposición 'Tipos' pondrá el broche final a su tercera edición que ha puesto en primer plano en diseño gráfico y el talento de los creadores que trabajan en Cantabria. El cierre, como en anteriores ocasiones reúne en el Palacete del Embarcadero un variado número de trabajos en una muestra que se inaugura hoy, viernes, a las 20.00 horas. Así, bajo el nombre de 'Tipos 18', la exposición recogerá, entre otras piezas, algunas de las que han realizado cuatro estudios de diseño de Cantabria, muy vinculados a la cultura.

Ellos son Marc González Sala, licenciado en Periodismo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en Ciencias Políticas y de la Administración en la Autónoma de Barcelona que además es el jefe de Diseño en El Diario Montañés y ; Pizzicato Estudio Gráfico, director de arte del festival de música independiente 'Santander Music'; PorEnde, experto en la difusión del patrimonio cultural, área en la que trabaja desde hace dieciocho años y Sara Morente, Premio Euskadi de Ilustración en el año 2012 y Premio Nacional de Arte Joven del Gobierno de Cantabria en 2008.

Todos, además de compartir con el público algunas de sus creaciones, han diseñado una pieza especial para la exposición. Piezas, que se podrán contemplar en el Palacete junto a otras de Sonia Sánchez, que ha trabajado para el Museo del Prado, el MoMA y Jot Down, por ejemplo. O de Mario Eskenazi, Premio Nacional de Diseño en el año 2000 y de Javier Jaén, cuyos diseños han podido verse en The New York Times y The Washington Post.

Los más jóvenes también ocuparán un lugar esencial en esta exposición 'Tipos 18'. No hay que olvidar que apoyar y difundir el trabajo de jóvenes creadores es uno de los pilares fundamentales del proyecto. Por eso, como cada año, se convocó un concurso dirigido a estudiantes de diseño gráfico y bellas artes que procedieran de la región o aquellos que siendo de fuera estudiasen en Cantabria. En esta ocasión, los participantes crearon un logotipo para un nuevo museo de diseño, el museo 'Tipos'.

La propuesta más atractiva, la más fresca y funcional para el jurado, compuesto por un equipo de profesionales del sector, ha sido la que presentó Alexandru Chiaburu, un estudiante de diseño gráfico que supo ajustarse a las bases del concurso, patrocinado por la empresa Setién Herra. En total, se presentaron cincuenta trabajos.

La creación del ganador, que recibirá un ordenador de la marca apple, y la de los tres finalistas, formarán también parte de este recorrido expositivo por el que la ciudadanía podrá transitar hasta el 16 de diciembre y que estará abierto de martes a viernes de 17.00 a 20.30 horas, los sábados de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 20.30 y los domingos de 11.30 a 14.30 horas.

Carteles, un alfabeto poético en el que cada letra es un personaje o una ilustración impresa en tela son algunas de las propuestas de esta muestra, que abrirá sus puertas este viernes mientras sus promotores, Jesús Vázquez Comunicación e IT Consultoría, entregan los premios del concurso de jóvenes estudiantes, el reconocimiento a la mejor trayectoria de Guillermo del Pozo y a la librería Gil.

De hecho, también podrán verse trabajos de Del Pozo, que tras trabajar en Valencia, regresó a Santander para formar parte de Zona Franca, uno de los primeros estudios de diseño en la ciudad. Además, se dedicará un espacio a la librería Gil, que desde hace cincuenta años cuida con pulcritud y esmero su imagen y la comunicación, una responsabilidad que en la actualidad recae en la ilustradora Nikolina Radulovic.

El proyecto

Este proyecto, que dirige Javier Gandarillas, resultó premiado en las ayudas 'Cultura Emprende 2016' de la Fundación Santander Creativa (FSC) y desde entonces se ha integrado en la programación estable de la fundación y cuenta con el patrocinio del Gobierno de Cantabria. Este año se ha sumado al proyecto el Centro Botín, que ha coorganizado una jornada de charlas. Además, como en ocasiones anteriores, la Autoridad Portuaria ha colaborado mediante el montaje expositivo de la muestra.