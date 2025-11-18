El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La sala santanderina Los Ángeles, histórico cine superviviente en el centro de la ciudad. Roberto Ruiz

La asistencia al cine y el consumo de TV cae en Cantabria frente a la expansión de la música en vivo

Las artes escénicas pierden casi la mitad de su público desde antes de la crisis y en el caso del cine se registraron descensos del 5 % de espectadores y del 4,7 % de la recaudación

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La asistencia al cine y el consumo de TV descienden en Cantabria frente a la expansión de la música en vivo, según los datos del ' ... Anuario SGAE 2025 de las artes escénicas, musicales y audiovisuales', desvelados ayer. Un análisis de los principales indicadores del comportamiento del sector cultural, los hábitos de consumo en 2024 y su evolución respecto a los años previos, que se presentó en Madrid. Según este estudio, Cantabria registra tendencias positivas en lo que se refiere a la música popular en vivo, de forma más subrayada que en otras comunidades autónomas, especialmente en recaudación. Enfrentando las cifras de 2024 con las de un año antes, se observan incrementos del 8,8% en el número de conciertos, del 19% en las entradas vendidas y del 23,3% en la recaudación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  5. 5

    Cuando el covid no se supera
  6. 6

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  7. 7

    Las cenas de Navidad se adelantan a noviembre y cada vez más hosteleros cántabros piden fianza
  8. 8

    Los vecinos de Pombo y Cañadío proponen adelantar el cierre de las terrazas a las 23.00 horas
  9. 9

    Los vestigios franquistas de Cantabria
  10. 10

    La plantilla de la factoría cántabra GMI alcanza ya los 23 trabajadores en Brasil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La asistencia al cine y el consumo de TV cae en Cantabria frente a la expansión de la música en vivo

La asistencia al cine y el consumo de TV cae en Cantabria frente a la expansión de la música en vivo