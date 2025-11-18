La asistencia al cine y el consumo de TV cae en Cantabria frente a la expansión de la música en vivo

La asistencia al cine y el consumo de TV descienden en Cantabria frente a la expansión de la música en vivo, según los datos del ' ... Anuario SGAE 2025 de las artes escénicas, musicales y audiovisuales', desvelados ayer. Un análisis de los principales indicadores del comportamiento del sector cultural, los hábitos de consumo en 2024 y su evolución respecto a los años previos, que se presentó en Madrid. Según este estudio, Cantabria registra tendencias positivas en lo que se refiere a la música popular en vivo, de forma más subrayada que en otras comunidades autónomas, especialmente en recaudación. Enfrentando las cifras de 2024 con las de un año antes, se observan incrementos del 8,8% en el número de conciertos, del 19% en las entradas vendidas y del 23,3% en la recaudación.

En relación con los valores de 2019 hay aumentos del 27,4% en la oferta, del 4% en espectadores y del 52,5% en ingresos de taquilla. Y si se compara este mismo dato de 2024 con el de 2008, se cuadriplica: pasa de 1,48 millones de euros a casi seis millones y medio en ese periodo.

Durante el pasado año, del total español, en Cantabria se concentran el 0,8% de los conciertos de música popular, 1,2% de los asistentes y el 0,9% de la recaudación.

Por su parte, las Artes Escénicas aguantan con subidas moderadas del 6,9% en oferta de espectáculos, del 10,1% en asistencia y del 10,3% en recaudación respecto a 2024. Sin embargo, en relación con el periodo anterior a la pandemia, 2019, se observan retrocesos del 5% en las funciones, del 33% en los espectadores y del 26,5% en los ingresos de taquilla; las dos últimas son más abultadas que para la suma nacional.

La Fundación SGAE presentó el Anuario 2025 de las artes escénicas, musicales y audiovisuales, cuya edición cumple un cuarto de siglo, a modo de «análisis de los principales indicadores del comportamiento del sector cultural, los hábitos de consumo en 2024 y su evolución respecto a los años previos». El Anuario SGAE 2025 cumple este año su vigesimoquinta edición. La exposición de los datos detallados tuvo lugar en la Sala Valle- Inclán de la sede madrileña de la Sociedad General de Autores y Editores. En el acto intervinieron Juan José Solana, presidente de Fundación SGAE, y Rubén Gutiérrez del Castillo, director general, quienes desglosaron los principales datos.

Entre ellos se conoció que en la comunidad cántabra también es el teatro la disciplina que reunió mayor peso relativo sobre el global de las artes escénicas, con un 90,6% de la oferta, un 70,1% de los espectadores y un 61% de la recaudación. La danza, por su parte, aglutina el 7% de las sesiones, el 23,6% de los asistentes y el 29,2% de la recaudación. Su peso relativo es mucho mayor, sobre todo en los dos últimos indicadores, que en los datos estatales.

El género lírico es el sector de artes escénicas que concentra resultados más bajos en los tres indicadores, con un 2,3% de las funciones, un 6,3% de los espectadores y un 9,8% de taquilla. En Cantabria se concentraron el 0,7 % de las funciones de artes escénicas realizadas en el territorio español, el 0,9 % de los espectadores y el 0,6 % de lo recaudado.

Música clásica

Respecto a la música clásica, en 2024 se observan incrementos, en comparación con las cifras del año anterior, del 16,3% de los conciertos, del 26,5% de la asistencia y del 27,2% de la recaudación. Frente a los resultados de 2019, únicamente crece la oferta, en concreto, un 7,5%, mientras que los espectadores y los ingresos obtenidos por ventas de entradas reflejan pérdidas, aunque superando ampliamente las cifras obtenidas hace una década..

En el caso del cine, comparando los resultados de 2024 con los de un año antes, se refleja un incremento del 11,3% de las sesiones, a pesar de lo cual se registraron descensos en los otros dos indicadores, con pérdidas del 5% de los asistentes y del 4,7% de la recaudación.

Frente a los resultados de 2019, sube la oferta un 3,8%, pero baja un 29,9% la asistencia y un 19,8% los ingresos por venta de entradas. Durante el pasado año, el promedio de entradas compradas por habitante fue similar al de la media estatal, 1,46, si bien el gasto medio por persona al año es de más de un euro inferior.

También es más bajo el precio medio de la entrada de cine, que se mantuvo en torno a los seis euros, concretamente, en 6,08 euros.

'Del revés 2' fue la película más vista en las salas a nivel nacional, mientras que el filme español con mayor número de espectadores en esta comunidad fue 'Padre no hay más que uno 4'.. Las películas dirigidas al público familiar son las que tuvieron más asistencia durante 2024.

Por otra parte, el consumo radiofónico en Cantabria descendió hasta los 99 minutos diarios por persona, siete más que en el promedio español, pese a una disminución de 14 respecto a la cifra del año anterior.

Y en la 'categoría resto de España', de la que forma parte Cantabria, tuvo una media de consumo televisivo de 175 minutos por persona al día, siete menos que un año antes, aunque está cuatro por encima de la media española. El Anuario, surgido en 1999 se ha convertido ya en una herramienta fundamental para los estudios del mercado cultural español. Se trata de «una investigación consolidada, que constituye uno de los recursos básicos para conocer diferentes ámbitos del sector cultural y permite conocer el estado real del sector en nuestro país».