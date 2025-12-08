El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de la puesta de largo del Museo de arte santanderino, en mayo de 2024, tras su rehabilitación. Roberto Ruiz

El Ayuntamiento iniciará un proceso para crear la dirección artística del MAS tras consultar con el sector

El futuro del museo santanderino, tras la jubilación de Salvador Carretero, pasa por convocar un concurso y configurar un organigrama, para lo cual se barajan diversas opciones

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

¿Y ahora qué? Este es el interrogante que ha pululado con más frecuencia en las últimas semanas en torno al futuro del Museo de ... Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS). Como anticipó El Diario, Salvador Carretero, director del Museo de la calle Rubio durante más de 35 años, inició el pasado día 1 su etapa de jubilación. Carretero accedió al museo tras lograr la plaza de técnico superior en 1989. El espacio museístico, entidad pública permanente de titularidad municipal (Ayuntamiento), ha vivido diversas etapas pero de cara a los próximos años deberá afrontar un proyecto definido, actualizado y contextualizado en el marco de ciudad de la cultura a la que se van incorporando diversos equipamientos, en su mayoría vinculados al arte. El objetivo prioritario desde el Ayuntamiento es crear una dirección artística para lo cual será convocado un concurso. Desde diversos sectores. la demanda es coincidente: ha llegado el momento de poner en marcha una gestión adaptada a los códigos de buenas prácticas. En este sentido, la solicitud se centra en primar la convocatoria del concurso que permita tener un director con un programa acorde a los tiempos actuales, que cuide el tejido local del arte y que atraiga al museo propuestas de interés colectivo.

