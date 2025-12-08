El Ayuntamiento iniciará un proceso para crear la dirección artística del MAS tras consultar con el sector

¿Y ahora qué? Este es el interrogante que ha pululado con más frecuencia en las últimas semanas en torno al futuro del Museo de ... Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS). Como anticipó El Diario, Salvador Carretero, director del Museo de la calle Rubio durante más de 35 años, inició el pasado día 1 su etapa de jubilación. Carretero accedió al museo tras lograr la plaza de técnico superior en 1989. El espacio museístico, entidad pública permanente de titularidad municipal (Ayuntamiento), ha vivido diversas etapas pero de cara a los próximos años deberá afrontar un proyecto definido, actualizado y contextualizado en el marco de ciudad de la cultura a la que se van incorporando diversos equipamientos, en su mayoría vinculados al arte. El objetivo prioritario desde el Ayuntamiento es crear una dirección artística para lo cual será convocado un concurso. Desde diversos sectores. la demanda es coincidente: ha llegado el momento de poner en marcha una gestión adaptada a los códigos de buenas prácticas. En este sentido, la solicitud se centra en primar la convocatoria del concurso que permita tener un director con un programa acorde a los tiempos actuales, que cuide el tejido local del arte y que atraiga al museo propuestas de interés colectivo.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, envió el pasado viernes una serie de cartas destinadas a los artistas que tenían exposiciones comprometidas, reflejadas en un calendario que Carretero planificó y que están siendo objeto de certificación. También ha dirigido misivas a los Amigos del MAS, a la comisión asesora y a diferentes agentes del sector de las artes plásticas de Cantabria en las que apela a diferentes consultas. El doble objetivo es valorar el futuro del museo y abordar las opciones que de acuerdo con los servicios técnicos municipales permitirán encauzar la nueva etapa que se abre en el MAS. En paralelo desde Cultura, Concejalía/Dirección General, se ha solicitado opinión e informes a las principales asociaciones que vehiculan la relación entre los estamentos del arte y la sociedad y velan por la implantación de buenas prácticas. Por un lado, el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC). En segundo lugar, el ICOM, Consejo Internacional de Museos. Y, finalmente, Adace, la Asociación de Directoras y Directores de Arte Contemporáneo de España.

La etapa que se abre ahora, siempre desde la base común del concurso público, está destinada en primer lugar a estudiar diversos modelos que doten al MAS de una configuración con la vista puesta en el citado contexto cultural. Modelos que ya se aplicaron en otros museos y que puedan ser viables en tiempo y forma para el caso de Santander. Desde planteamientos dispuestos por el IVAM, el Musac o el Museo Municipal de Madrid; o bien el del Macba y de otros museos dependientes de la Generalitat en Cataluña y una tercera opción, que se considera «más garantista» y que supone independencia respecto a la gestión política.

La primera es la vía más acelerada que pasa por la creación de la dirección artística a modo de una dirección general u otro órgano de gestión. Otra opción es crear una Fundación, como en algunos de los espacios citados, pero ello conlleva un proceso burocrático de años. El modelo acorde con la estructura municipal pone el foco no solo en crear una dirección artística, sino que a ella se sume un organigrama integrado por un jefe de servicio, o gerente, para abordar las cuestiones administrativas, más cubrir la plaza existente de conservador del Museo. Desde el Ayuntamiento se prevé que en un plazo de año y medio, dentro de esta legislatura, pueda estar finalizado este proceso. El fundamento esencial es, en cualquier caso, diferenciar la dirección artística, resultado del concurso, de la gerencia técnica y administrativa. El concurso, desde la transparencia, deberá contar con unas bases y un comité calificador. En el punto de mira está garantizar la independencia del futuro gestor, sometido a auditorías que hagan transparente todas las decisiones adoptadas. Asimismo, el Ayuntamiento pretende escuchar al sector para buscar el máximo consenso a la hora de encaminar la puesta en marcha de la opción más ajustada a las necesidades de futuro.

Mientras, Cultura examina la agenda expositiva proyectada por la anterior dirección del MAS. Los nombres y fechas comprometidas abarcan una docena de exposiciones y un periodo que alcanza hasta entrado el año 2027.