Carlos Iglesias, protagonista y director, junto a Carlos Hipólito. DM

«El borrón y cuenta nueva es difícil de hacer con un nudo en el estómago»

El actor y cineasta Carlos Iglesias presenta hoy en Embajadores Santander 'La bala', su última película, en un acto en el que mantendrá un coloquio con los espectadores

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Una promesa. Ese es el punto de partida de 'La bala', la nueva película de Carlos Iglesias. La promesa de recuperar el cuerpo de una ... familiar fallecida en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Esta tarde (19.30 horas) se proyecta en Cines Embajadores, con la presencia de Iglesias, que charlará con los espectadores a continuación.

