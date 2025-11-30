El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jose Sanz, 'Noche de reencuentro' 2025. Acrílico sobre papel. Casyc Crea

Casyc Crea, una cantera de proyectos

La cuarta edición de la iniciativa de la Fundación Caja Cantabria refleja los frutos de Ismael Sordo y Jose Sanz, a través del trabajo de la curadora Marta Mantecón, en una muestra en que se abre el día 3 en el Casyc Up

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:35

Dibujo, animación, video, pintura… Uno de los proyectos más singulares de los últimos años en lo que se refiere a la conjunción de espacios de ... arte, formación y creación tiene su epicentro con la muestra que se abrirá al público la próxima semana. Los trabajos de Ismael Sordo y Jose Sanz además de ser el eje de esta edición cierran la temporada expositiva de la Caja en este 2025. La exposición reunirá alrededor de 40 obras que aglutinan múltiples disciplinas como el dibujo, la pintura, el vídeo, la animación, la imagen impresa, la escritura textil o la instalación. La curadora del proyecto ha sido en esta ocasión Marta Mantecón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

