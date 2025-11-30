Casyc Crea, una cantera de proyectos

Dibujo, animación, video, pintura… Uno de los proyectos más singulares de los últimos años en lo que se refiere a la conjunción de espacios de ... arte, formación y creación tiene su epicentro con la muestra que se abrirá al público la próxima semana. Los trabajos de Ismael Sordo y Jose Sanz además de ser el eje de esta edición cierran la temporada expositiva de la Caja en este 2025. La exposición reunirá alrededor de 40 obras que aglutinan múltiples disciplinas como el dibujo, la pintura, el vídeo, la animación, la imagen impresa, la escritura textil o la instalación. La curadora del proyecto ha sido en esta ocasión Marta Mantecón.

Bajo el epígrafe 'Todo está a punto de empezar', incluye una selección de obras, abiertamente multidisciplinar, de los dos proyectos presentados: 'Viga y Memoria' y 'Camino' de Sordo y Sanz, respectivamente, que han sido desarrollados durante un proceso de trabajo que arrancó en junio de 2024 y llega a su fin hoy 30 de noviembre. La exposición, que abre sus puertas el próximo miércoles día 3 de diciembre a las 19,30 horas en la sala Casyc Up, permanecerá expuesta hasta enero de 2026. Casyc Crea, que ha afrontado así su cuarta edición, es un proyecto de residencia desarrollado por la Fundación Caja Cantabria dirigido a jóvenes artistas de Cantabria o residentes en esta comunidad, con el fin de apoyar su trabajo, estimular la producción artística y propiciar entornos de aprendizaje y desarrollo de proyectos. Además de Ismael Sordo y Jose Sanz (2025), en las ediciones previas han participado los artistas Carmen Gutiérrez Somavilla y Pelayo Fernández con la comisaria Lidia Gil (2024), Amaia Bregel, Can Lejárraga y Guillermo de Foucault (2022), y Eva Gárate, Marta Valledor y Néstor del Barrio (2021).

Los proyectos que vertebran esta muestra a dos voces tienen que ver con «la memoria, la noche y los sueños, pero también con la importancia del proceso artístico, la experimentación y la investigación con diferentes medios y disciplinas», priorizando en ambos casos los procesos de creación sobre su definitiva plasmación en una serie de objetos.

Ismael Sordo transita de lo analógico a lo digital y de lo digital a lo físico, explorando con diferentes disciplinas como el cine, el videoarte y las artes plásticas a partir del diseño gráfico y la experimentación con la materia impresa. 'Viga y Memoria' es una película de vídeo ensayo, resultado de múltiples paseos nocturnos y tiempos de espera, donde registra espacios urbanos protagonizados por bloques de edificios que poseen una estética próxima a la arquitectura de la Europa del Este, desde perspectivas que incorporan algún elemento natural que se interpone entre la mirada y lo construido, concebido como un ente orgánico. «Las tomas nos trasladan a esas noches de verano de calor pegajoso ambientadas por el canto de los grillos, algún que otro coche cruzando la carretera y hasta un sonido profundo o golpe inesperado que manifiesta algo que ha cambiado».

Ejes de los proyectos La memoria, la noche y los sueños, pero también con la importancia del proceso artístico, la experimentación y la investigación

Contexto La selección de obras, en ambos abiertamente multidisciplinar, nace de un proceso de trabajo que arrancó en junio de 2024

El proyecto se completa con la creación de un espacio interior ambiguo, inspirando en sus recuerdos de infancia, que potencia una reflexión «sobre los lugares que habitamos como contenedores de recuerdos». El artista se pregunta si es posible generar una memoria propia e incluso sensaciones de nostalgia y/o pertenencia a partir de un espacio desconocido que nunca hemos habitado. ¿Qué pasa al entrar en contacto con lo no vivido, cuando los recuerdos sobrevienen a partir de la vida de los demás? ¿Cómo nos comunicamos con el espacio? ¿Cuántas vidas puede sostener un lugar?

Jose Sanz, por su parte, ha investigado lo periférico a la creación de un corto de animación, generando elementos como pueden ser storyboards, análisis de localizaciones, descripciones de personajes o recreaciones de escenas en pintura para expresar gráficamente aquello que puede ser parte de una escena de una animación o una película, abordando todo el proceso como un camino que se ha materializado en la exposición en forma de dibujos, viñetas, escritura, pintura de medio y gran formato, así como una serie de animaciones. La propia narrativa ha sido también parte del camino. Ha desarrollado dos historias donde indaga en la potencia sanadora del arte, explorando el dibujo directo así como las formas y puntos de vista que ponen el acento en el trasfondo, en lo que puede suceder al otro lado del relato y el trabajo en los márgenes, incorporando el error como parte de la obra, pues le interesa más el cómo que el qué.

En «Camino» profundiza fundamentalmente en su propia memoria y en la interconexión con su madre, incluyendo algunos de sus recuerdos de infancia a través de imágenes impresas acompañadas de dibujos. Los gestos y la forma de afrontar la vida de ella se transforman en una especie de sueño vivido para él que, si bien no ha ocurrido en la realidad, es perfectamente posible en el plano metafórico e imaginario. De hecho, estos fotogramas son proyectados en gran formato a través de composiciones de pintura acrílica a todo color. Jose Sanz traslada lo real a un universo donde las metamorfosis y el contacto con la naturaleza y otras especies se funden con la magia y los afectos.

Ismael Sordo, doble graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual con Estudios Internacionales por la Universidad Carlos III de Madrid, estuvo becado en Bostonpara cursar un año en la universidad. Amplía su formación a través de los Diálogos de Cine y Producción promovidos por Cantabria Film Comission; el Semilleru Campus, organizado por el Festival Internacional de Cine de Gijón, donde obtiene un premio por un cortometraje de ficción en 2024; y Máster en Guión de Cine y Televisión, especializándose en dirección cinematográfica.

En su faceta profesional, ha desarrollado su trabajo en el campo cinematográfico, colaborando con Fremantle Media y Lucernam Films, si bien ha comenzado a introducirse en el ámbito de las artes plásticas y el sector editorial con su proyecto 'El Bloque Impresiones'. Participará asimismo en la próxima edición del Campus Cinematográfico 'Málaga Talent' del Festival de Cine y con su próximo largometraje en el Festival Abycine en 2026.

Por su parte, Jose Sanz es licenciado en Bellas Artes por la Complutense, formación que ha completado con un máster y workshops con diferentes artistas. Ha colaborado en la ejecución de murales de gran formato para las exposiciones de Sol LeWitt, Joan Jonas y Martin Creed en el Centro Botín y participó en muestras en espacios como Corvo o el Centro Madrazo, Two Elephants Gallery en Creta o Plateau Gallery en Berlín. Sus colaboraciones, asimismo, abarcan diferentes instituciones y colectivos realizando animaciones 3D y paisajes sonoros, performances en Matadero Madrid, diseño gráfico e ilustración.

Codirector del documental 'Tobogán', junto a Ana Valenciano sobre alternativas a la cultura institucional en la era del precariado, forma parte del grupo de rap Afrodito, entre otros proyectos multidisciplinares, caso de Mueve la Cola con Carmen Gómez.