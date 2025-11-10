El ciclo Coordenadas Interiores propone un programa que conecta arte y salud mental

El ciclo Coordenadas Interiores, uno de los proyectos inéditos seleccionados en la convocatoria de subvenciones de la FSC, continuará hasta diciembre celebrando talleres, charlas ... y encuentros en diversos espacios de la ciudad para conectar arte y salud mental. Impulsado por Eva Gárate, artista y fundadora de Taller Limo; y Laura Olea, comisaria de dilatada trayectoria y fundadora de Syndic Agency, este programa ofrece a la ciudadanía espacios culturales seguros en los que crear, cuidarse y dialogar colectivamente sobre el bienestar emocional. Artistas y creadoras de distintas procedencias compartirán sus propuestas en espacios como Taller Limo, Eureka y la Fábrica de Creación.

Los detalles y las inscripciones están disponibles en este enlace: syndic.agency/coordenadasinteriores Hasta la fecha, más de un centenar de personas han asistido a las propuestas del ciclo. Visitas guiadas meditadas dirigidas por Rebeca Madrazo, diversos talleres celebrados en Taller Limo y un club de lectura han sido algunas de las actividades desarrolladas hasta ahora. El próximo sábado día 15 el taller sobre salud mental comunitaria, collage y magia: «Este tarot es un lugar de seguridad», se celebrará de 10.00 a 14.00 horas en Taller Lim dirigido por Proyecto Locus, un colectivo madrileño que trabaja en la creación de entornos de cuidado y expresión para personas con malestar psíquico o existencial.

La propuesta invita a transformar Taller Limo en un «aquelarre temporalmente autónomo» donde compartir un ejercicio de suavidad radical y enorgullecimiento majara. Cada participante elaborará una carta de tarot como amuleto personal que, al unirse, formarán un tarot colectivo, un mapa simbólico de resistencias y afectos frente al sufrimiento psíquico. El día 22 de este mes tendrá lugar la charla presentación del fanzine 'Malfollada'. La artista Nerea Gómez del Pulgar, conocida como Nereantesdecristo, presentará su fanzine 'Malfollada', una publicación cargada de rabia, frustración y relatos de sexo mediocre, a las 19.00 horas en Eureka. La sesión culminará con una fiesta abierta al público en La Buhardilla (C/Liébana, 6,) a partir de las 22.00 horas.

Y el domingo 23 el taller de fanzines contra el automenosprecio. Nereantesdecristo dirigirá esta actividad en Taller Limo partiendo del universo del citado fanzine y «abrazando la obsesión y lo que nos perturba para convertirlo en una creación gráfica».

Un ejercicio de autoafirmación y desahogo colectivo donde las participantes podrán experimentar con recortes, textos e imágenes para construir su propio fanzine desde la vulnerabilidad, la ironía y la resistencia.

Ya en diciembre, el día 13: noche de cierre con teatro y una charla online para plantear la cronificación del estrés y el descanso colectivo. El ciclo clausurará su programación en la Sala de Escénicas de la Fábrica de Creación (tercera planta del edificio Tabacalera) con una velada doble que combinará teatro y conversación.

La noche comenzará con la obra 'Recursos humanos' dirigida por Rita Cofiño Producciones Escénicas, interpretada por Lucía Alvear y escrita por Aurora Díaz Obregón.

Una pieza sobre el malestar psicológico en el trabajo y la imposibilidad de cuidar(se) dentro de los engranajes empresariales. Después se celebrará el encuentro 'Descanso y rarezas una noche de sábado' con la artista Clara López; que se conectará de manera virtual para dialogar con las responsables del ciclo.