Un taller sobre salud mental comunitaria, collage y magia reanudará las actividades. FSC

El ciclo Coordenadas Interiores propone un programa que conecta arte y salud mental

El proyecto inédito impulsado por Eva Gárate y Laura Olea convoca hasta mediados de diciembre talleres charlas y teatro

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

El ciclo Coordenadas Interiores, uno de los proyectos inéditos seleccionados en la convocatoria de subvenciones de la FSC, continuará hasta diciembre celebrando talleres, charlas ... y encuentros en diversos espacios de la ciudad para conectar arte y salud mental. Impulsado por Eva Gárate, artista y fundadora de Taller Limo; y Laura Olea, comisaria de dilatada trayectoria y fundadora de Syndic Agency, este programa ofrece a la ciudadanía espacios culturales seguros en los que crear, cuidarse y dialogar colectivamente sobre el bienestar emocional. Artistas y creadoras de distintas procedencias compartirán sus propuestas en espacios como Taller Limo, Eureka y la Fábrica de Creación.

