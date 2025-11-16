El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Manuel de Falla en su domicilio de Granada. FGD

El ciclo 'Imagen Múltiple' cierra el año con el concierto Diego y Falla en la Alhambra

La Fundación evoca la visita a Granada del poeta santanderino en la Semana Santa de hace un siglo, guiado por el compositor, en una velada dirigida por Esteban Sanz

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

La Fundación Gerardo Diego cierra esta semana la tercera edición del ciclo poético musical 'Imagen Múltiple' con un concierto que evocará «la visita en 1925 ... del poeta a la Alhambra de la mano de Manuel de Falla durante una tarde lluviosa de primavera». Una cita especial que además incluye un homenaje al poeta Ángel Sopeña, Premio de la Letras 2024, fallecido el pasado mes de febrero. Bajo el epígrafe 'Diego y Falla en la Alhambra' el próximo viernes, día 21, a las 19.30 horas, tendrá lugar la velada poético musical en el Casyc Up de la Fundación Caja Cantabria. Esta última convocatoria del año está organizada con la ayuda del Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Cultura. En la Semana Santa de 1925 se sitúa el episodio central en la relación entre Gerardo Diego y Manuel de Falla. El autor de 'Manual de espumas' realiza entonces su primer viaje a Andalucía, un recorrido de cinco días por Granada, Málaga, Cádiz y Sevilla. La visita a la Alhambra, guiada por el compositor, es el momento más intenso del viaje, recreado años después por Diego en dos textos poéticos: 'Falla en la Alhambra (Recuerdo de 1925)' y 'Los árboles de Granada'. Este cuarto y último concierto de la tercera edición de 'Imagen Múltiple' está diseñado en torno a la amistad entre ambos y tiene como ejes temáticos a la Alhambra y a la lluvia. Su programa prevé la interpretación de piezas de Manuel de Falla y de otros compositores afines como Fauré, Debussy e Igor Stravinsky. Como es habitual, imágenes (fotografías, documentos, pinturas) y textos (poemas y cartas) completarán lo musical. El concierto incluye ese homenaje a Sopeña a través de «la presencia de la lluvia en sus poemas». Esta memoria musical se completa con la obra de Esteban Sanz Vélez, quien estrenará dos piezas. Una cita que incluye voz, arpa, guitarra, flauta, clarinete, guitarra, violín, viola y violonchelo. El Ensemble Instrumental de Cantabria lo configuran Lara Manzano (flauta), Andrés Pueyo (clarinete), Carlos Jorde Murillo (violín), Belén Puerto (viola), y Alberto Gorrochategui (violonchelo). Y como invitados: José Antonio Domené (arpa), Cristina Galán (soprano), y Jaime Velasco (guitarra). Un concierto bajo la dirección uy presentación de Esteban Sanz.

