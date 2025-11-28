Esquinada y dispersa

El lado de la comedia parece estar muy esquinado. Y la juerga se intuye que se ha diluido entre el rodaje y la llegada a ... la pantalla. Lo que resulta inevitable es preguntarse si todo es antojadizo, si realmente merecía la pena una secuela o si esta llega tarde. Lo que refleja en cualquier caso es una escasa consistencia y una hiperdependencia del juego y jugo que puedan aportar los intérpretes. Irregular, en este sentido, no debe confundirse simpatía con sintonía, ni complicidad con ritmo y rima que se presuponen a una comedia musical que, además, vacila entre esas dos aguas.

Valoración Datos Año 2025

País España

Dirección Samantha López Speranza

Guion Carlos del Hoyo, Irene Bohoyo

Reparto Ernesto Alterio, Pilar Castro, Jan Buxaderas, Lucía Caraballo

Género Comedia musical

Samantha López Speranza, curtida entre series y cortometrajes, toma el testigo de una secuela, 'Todos los lados de la cama', que fundamenta con buen tino su trama en las colisiones y paradojas intergeneracionales. Sin embargo, el guion es endeble, la fuerza reside en la actuación de los actores con mayor poso y, a veces, más que cantar se da el cante por la profusión de estereotipos y la chispa nada gaseosa de los clichés. Mientras, se van por el desagüe las ideas que sugieren las comparativas de otras épocas con el presente y sus crueles y satíricas revelaciones.

De 'El otro lado', o los 'dos lados', hasta llegar a todos los lados ... de la cama, el trayecto parece haber ido desfalleciendo. Y sin que esos más de veinte años transcurridos desde que el filme de Emilio Martínez-Lázaro, con guion de David Serrano, viera la luz, invite ahora a la sorpresa o a descubrir hallazgos. Ernesto Alterio, con algún cómplice a su altura (los actores más veteranos que disfrutan con refrescar la memoria, y mucho tropiezo físico, sostiene la función, mientras el supuesto musical juvenil y fresco suena muy lejos. Muy manida, lo del poliamor en una baraja de mayores y críos no depara solidez argumental alguna, mientras persiste, como en buena parte de la comedia española, el empeño en crear ese ecosistema de guiños y terrenos televisivos que espanta al riesgo. La trilogía ya es un hecho pero en el híbrido que la sostiene ya nada sorprende a la hora de poner a cantar y bailar al reparto. Lo efervescente, la espontaneidad, eso que llamamos frescura, brilla por su ausencia. El planteamiento y gancho con sus precedentes es el de la simetría y los duelos de perfiles y registros. Pero hay más enunciación que reinvención. Falta más atrevimiento en su mirada generacional y sobran zonas de confort. La coartada de los temas musicales contrasta con la coreografía de videoclip de los bailes. Teme no ser simpática y no se atreve a ser más descarada.