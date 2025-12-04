El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Margaret Qualley y Ethan Hawke, en el filme.
Crítica de cine: 'Blue moon'

Personas y efectos

Los Ángeles ·

Ethan Hawke, deliciosamente magistral y el manejo del tiempo de Linklaker edifican un monumental pero cercano perfil entre lo patético y lo conmovedor

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:47

Es como un trago largo y seco, muy seco. Una obra de cámara sin concesiones. Un desembarco en la vida de un letrista con muchas ... letras y una sintonía visual triste, melancólica, a ratos despiadada y también jocosa. Los diálogos disparan sin cesar una partitura donde creemos escuchar sin ser cierto del todo el 'Blue moon' que da título al filme y que es fruto del personaje retratado. Un antibiopic, tan intenso e interesante como personal en su concepción de capricho, de creación muy pequeña en lo aparente y engrandecida por su pasión interna, ajena a cualquier intención de ceder a lo convencional y lo acomodaticio.

