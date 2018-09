«Se premia mucho al cine y poco a las madres que trabajan o a los maestros» La multipremiada realizadora sumará esta tarde a su palmarés el Premio a la Cinematografía de la UIMP / G.VILLAMIL La directora barcelonesa, inmersa en el rodaje de su próxima película 'Elisa y Marcela', recibe esta tarde el Premio a la Cinematografía de la UIMP ROSA RUIZ Santander Miércoles, 5 septiembre 2018, 08:07

En pleno rodaje de su nueva película, 'Elisa y Marcela', en la que recoge la historia real de dos mujeres que en 1901 consiguieron casarse por la iglesia, Isabel Coixet (Barcelona, 1960) hace un alto para recoger esta tarde el Premio a la Cinematografía de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

–Llega a Santander para recibir un premio, lo que es un motivo de alegría, ¿se premio poco al cine?

–No. Yo creo que se premia poco a las madres que trabajan, a las limpiadoras, a las enfermeras, a los maestros, a tantos y tantos colectivos ... pero premios al cine yo creo que hay bastantes.

–¿Y a las mujeres que hacen cine?

–A las mujeres que hacemos cine... De cuando en cuando, como en esta ocasión, nos dan algún reconocimiento. Pero siempre hay que recordar que el esfuerzo que hay detrás de una película realizada por una mujer es el triple de una película realizada por un hombre. Y con unos honorarios infinitamente más bajos.

–Después de los doce Goyas por 'La librería', ¿le preocupa haber puesto el listón muy alto para sus próximos proyectos?

–La verdad es que no me preocupa en absoluto porque nada ni nadie va a ponerme el listón más alto de lo que yo misma me lo pongo.

–¿Esa noche pensó que ya había cumplido o qué por el contrario que era un comienzo?

–La sensación de estar empezando siempre es una sensación que nunca me abandona. Y que espero que no me abandone nunca.

–Sus películas tienen un sello 'Coixet' que las hacen reconocibles. ¿Cómo elige los proyectos?

–Los proyectos me eligen a mí. Surgen de conversaciones, de encuentros, de conexiones, de fobias, de filias, de pasiones, de lecturas, de paisajes. Y me alegro de que el sello Coixet sea reconocible, odiaría hacer cosas genéricas, que cualquiera puede hacer.

–Da la sensación de que es muy libre a la hora de elegir sus películas. ¿Es así o sólo es una imagen?

–Es cierto que soy libre al iniciar un proyecto. Pero la libertad auténtica es la mental, la que te da alas, para contar historias de manera genuina y auténtica.

–Los personajes de sus películas se enfrentan casi siempre a la derrota con un gran derroche de dignidad. ¿Cuándo decide que actores van a protagonizarlas?

–Una vez escrito el guión, empiezo a verles las caras. A veces, ya escribiendo, sé exactamente los actores que quiero. Otras veces hay personajes que necesitan un proceso de selección más largo, un casting riguroso.

«Estoy escribiendo una serie para televisión, pero es 'top secret'»

–Ahora está rodando 'Elisa y Marcela', sobre el primer matrimonio homosexual en España. ¿Por qué eligió esta historia?

–Porque es una historia formidable que merece la pena que se conozca mucho más. Hace años que persigo esta historia.

–La película está producida por Netflix. ¿Qué papel cree desarrollan este tipo de plataformas en el cine?

–Todo lo que sea una manera de acercar historias y narraciones al público, me parece bien.

–Las series de televisión están ahora muy de moda. ¿Es seguidora de series? ¿Se ha planteado o le han planteado dirigir una?

–Soy seguidora de las serie de televisión y justamente estoy escribiendo una. Pero es 'top secret'

Cristina Andreú pronunciará la laudatio Isabel Coixet recibirá el X Premio a la Cinematografía de la UIMP esta tarde a las 18.00 horas. El acto tendrá lugar en el Palacio de La Magdalena. Coixet estará acompañada por la presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios de Comunicación (CIMA) Cristina Andréu, quien pronunciará la laudatio. También participarán el rector y el secretario general de la UIMP, Emilio Lora-Tamayo y Miguel Ángel Casermeiro.

–¿Le llegan muchos proyectos por encargo?

–Sí. Y digo que no. Ahora mismo me ha llegado un encargo para dirigir dos capítulos de 'Narcos' y francamente no me veo haciéndolo, así que definitivamente no.

–¿Se atreve a hacer una radiografía del cine español?

–¿Una radiografía? Dios me libre.

–¿Qué es para usted el cine?

–Una herramienta para explorar el mundo, una manera de trabajar, de vivir, de respirar.