El colectivo Menhir y José Cobo, en el último de los 'Encuentros con artistas' del Museo de arte

«El paisaje entendido como partitura, la resonancia de los materiales, la interacción entre tecnología y naturaleza, la presencia del cuerpo en el espacio, los modos de habitar y percibir el territorio desde lo sonoro y lo escultórico». Estos territorios serán abordados por el colectivo Menhir y José Cobo protagonistas de la última sesión del ciclo 'Encuentros con artistas' que acoge el MAS. Bajo el epígrafe 'Paisajes resonantes: sonido y memoria de la materia', tendrá lugar desde las 19.00 horas, con acceso gratuito, esta nueva entrega. La concejala de Cultura Noemí Méndez destaca que este ciclo busca acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y fomentar el diálogo entre creadores de distintas trayectorias y públicos diversos, reforzando la mediación cultural y la cercanía del Museo como espacio vivo de aprendizaje y reflexión.

El ciclo vive su última sesión de la temporada en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria con un encuentro que reunirá al colectivo Menhir –integrado por Coco Moya e Iván Cebriá– y al escultor José Cobo. Este programa, comisariado y moderado por Laura Cobo, ha desarrollado a lo largo de este 2025 un espacio de reflexión que articula generaciones, trayectorias y lenguajes del arte contemporáneo. Esta última cita del año propone un diálogo entre dos perspectivas creativas que, desde campos distintos –la instalación sonora y la escultura instalativa–, convergen en una investigación profunda sobre la relación entre cuerpo, territorio y materialidad. El formato incluirá una presentación inicial de la comisaria, una exposición individual del trabajo de cada artista, un diálogo moderado entre ambos y un coloquio final con el público, siguiendo la estructura participativa que caracteriza el ciclo.

Menhir es un colectivo que transita entre la electrónica experimental, el ambiente y el minimalismo, desarrollando experiencias inmersivas que investigan la escucha del territorio y las relaciones entre lo humano y lo no humano. Su práctica se despliega a través de performances, instalaciones sonoras y proyectos que hibridan ciencia, tecnología y naturaleza. Han presentado su trabajo en instituciones como el Museo Reina Sofía, CosmoCaixa Barcelona, Fundación Cerezales, La Casa Encendida o el Museo Arqueológico Nacional.

Con una trayectoria internacional consolidada, José Cobo es una figura clave del arte contemporáneo en Cantabria. Formado en la School of the Art Institute of Chicago –donde obtuvo el Master of Fine Arts en Escultura y fue posteriormente profesor–, su obra constituye una reflexión antropológica sobre la condición humana. Sus figuras, a menudo frágiles e introspectivas, «exploran la memoria, la vulnerabilidad y el paso del tiempo». Ha expuesto en ciudades como Madrid, Barcelona, Palma, Oviedo, Chicago, Nueva York, Miami, Múnich, Berlín o Amberes, y es autor de esculturas públicas emblemáticas como Raqueros o el Monumento al Incendio y Reconstrucción de 1941 en Santander, o el homenaje al Concurso de Piano de Santander