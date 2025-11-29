Comillas recorre la historia de 'Chus' Cancio, ilustre poeta y vecino de todos

Gastadas por el tiempo y el uso, las letras de la palabra Underwood se leen en la máquina de escribir con la que Jesús Cancio ... puso negro sobre blanco muchos de sus poemas. Sus teclas redondas sirvieron para plasmar los versos de quien dedicó sus creaciones al 'Cristo de las Galernas' o 'La reina del puerto' y definía su trabajo como el de «un ciego que toca de oído». Esa máquina se puede ver ahora de cerca, junto a textos de su puño y letra, retratos, dedicatorias o recortes de prensa.

Se cumplen 140 años del nacimiento de Cancio, en el número 1 de la calle Arzobispos de Comillas. Y es su lugar referencial el que ha querido rendirle homenaje con una exposición que recorre su vida y pone en perspectiva su papel como uno de los grandes autores nacionales y que se podrá visitar hasta el 13 de diciembre.

«Nuestras aspiraciones eran más humildes, pero ha salido mucho material que estaba fuera de Comillas y hemos intentado plasmar un pequeño porcentaje de todo lo que hemos visto, que nos ha sorprendido», explica la concejala de Cultura y Patrimonio, Vanesa Sánchez, coordinadora de la muestra. Adaptándose al espacio que ofrece el Centro Cultural El Espolón, tras ojear y filtrar en un arduo trabajo de investigación de fondos municipales y ajenos, se ha diseñado un recorrido por el contexto histórico en el que Cancio vivió, el contexto artístico y cultural del que formó parte y una biografía cronológica, salpicada con materiales originales.

La exposición Titulo 'Jesús Cancio. Poeta del mar. 1885-2025. 140 Aniversario'.

Fechas. Se podrá visitar hasta el 12 de diciembre en el Centro Cultural El Espolón.

Actividades paralelas: Hoy ruta literaria 'Caminando con Cancio' (12.00 horas desde la Oficina de Turismo). El 4 de diciembre: Presentación de 'Correspondencia de Jesús Cancio' de Tomás Bustamante (19.00 horas) | El 5 de diciembre: Lectura continuada de sus obras (17.00 horas). Ambas en El Espolón | Día 8 de diciembre: Ofrenda en el Cementerio de Comillas (12.00 horas).

Equipo: Vanesa Sánchez, Almudena Ruiz, José Aguilar, Mª Luisa Iglesias, Natalia Villanueva y Ángel Acero.

«El objetivo es que sea un recorrido didáctico –explica José Aguilar, responsable del diseño de la muestra– Se trata de poner en valor al poeta de la Generación del 27, de una forma erudita pero accesible». Que todos los visitantes salgan del Espolón con la sensación de haber conocido mejor a 'Chus' –porque así se le llamaba en Comillas– Cancio.

Recorriendo los paneles, con el azul del mar que veneraba siempre presente, es posible adentrarse en la época de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil «que lo marcan esencialmente» y ver imágenes de personajes con los que alternaba. Nombres que quizá resulten más rimbombantes que el de Cancio y que ponen de manifiesto la necesidad de esta propuesta. Gerardo Diego, quien afirmó que «Cancio no escribe el mar, lo respira». José Del Río Pick, su padrino, que lo invitó a formar parte del Ateneo de Santander, quien destacó que «fue el poeta que más cerca tuvo el mar del alma» o Concha Espina, para quien Cancio canta al mar y cuyo verso es «una plegaria de sal y espuma».

Jesús Otero le tuvo como modelo –se puede ver el bajorrelieve representando con su rostro a Hermes que cuelga de las paredes del Palacio de Justicia-, Ricardo León o Federico García Lorca lo visitaron en el pueblo y Juan Belmonte le dedicó uno de sus toros en el coso santanderino.

Entre los contactos que respondieron a la llamada municipal están los propietarios de la casa en donde vivió Cancio en Polanco, 'Villa Antonia', que al vaciar el edificio encontraron en una de las habitaciones manuscritos, correspondencia, dibujos, una maleta…. «Nos emociona haber conseguido tanto material original», dice Sánchez.

El vínculo del poeta con su lugar de origen queda patente de manera innegable. Fue concejal del ayuntamiento, escribió sus versos en los programas de fiestas, compuso el himno para el Santo Cristo del Amparo, fue gestor de la Agrupación Artística Comillas, colaboró con la revista del mismo nombre y ejerció como corresponsal en la villa para el periódico 'El progreso', allá por 1912. Pero era, sobre todo, un vecino, amigo de sus amigos y compañero de pescadores y gente de la mar, cuyo lugar estaba «entre los humildes». Definido a sí mismo como «hombre consecuente con sus ideas», uno de los elementos más singulares de la exposición tiene formato audiovisual. Una proyección que recrea el alegato de Cancio para evitar que el partido republicano, en el cual militaba, derribara la iglesias del pueblo en el que «no se ha desperdiciado ni un libro». «Me opondría a su deterioro con la misma fuerza que he defendido siempre a la República y a cuanto puead significar la cultura del pueblo», sostiene. Frente a la guerra «asesinato organizado», defendía que «luchar por la cultura es luchar para la libertad y el arte».

Actividades paralelas

Junto a la exposición, se ha diseñado un programa de actividades paralelo, dentro de los actos por el 140 aniversario del poeta. Hoy mismo se podrá recorrer la villa atendiendo al legado de Cancio. Partiendo de su casa natal se pasará por el puerto, el cementerio, y los barrios más representativos de la vida de los pescadores. En cada una de las nueve paradas se leerá un relato o poema en los que cita o describe alguno de los rincones. La ruta saldrá a las 12.00 horas de la Oficina de Turismo.

Ya en diciembre, el día 4 (19.00 horas), se presentará 'Correspondencia de Jesús Cancio', del investigador y documentalista Tomás Bustamante Gómez, acompañado por el editor Esteban Ruiz. Al día siguiente, 5 de diciembre (17.00 horas), habrá una lectura continuada, 'Leyendo a Cancio', en el salón de actos de El Espolón. Los actos de homenaje terminarán el día 8 (12.00 horas) con la ofrenda '140 Aniversario de Jesús Cancio, Poeta del Mar', en el cementerio de Comillas.