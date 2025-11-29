El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

En un rincón, se recrea la habitación de la Fonda Montañesa con objetos personales del poeta Javier Rosendo

Comillas recorre la historia de 'Chus' Cancio, ilustre poeta y vecino de todos

El Centro Cultural El Espolón acoge hasta el 13 de diciembre una muestra con materiales originales del autor

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:50

Gastadas por el tiempo y el uso, las letras de la palabra Underwood se leen en la máquina de escribir con la que Jesús Cancio ... puso negro sobre blanco muchos de sus poemas. Sus teclas redondas sirvieron para plasmar los versos de quien dedicó sus creaciones al 'Cristo de las Galernas' o 'La reina del puerto' y definía su trabajo como el de «un ciego que toca de oído». Esa máquina se puede ver ahora de cerca, junto a textos de su puño y letra, retratos, dedicatorias o recortes de prensa.

