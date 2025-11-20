Diciembre llega al Centro Botín marcado por la música, el cine y la exploración creativa

Un diálogo en torno a la exposición 'Las olas perdidas'; un viaje sonoro que enlaza a la Generación del 27 con Claude Debussy; un recital ... de jazz manouche y la mirada directa y sin adornos de Maurice Pialat son algunas de las propuestas que el Centro Botín ha preparado para diciembre. Una agenda que busca convertir el espacio de Renzo Piano «en un cálido refugio de descubrimiento y creatividad, donde las experiencias culturales invitan a reflexionar, emocionarse y explorar». La música, el cine y la profundización en las exposiciones marcarán el pulso del mes.

El apartado musical ofrece dos citas destacadas. La primera será el lunes 1 de diciembre, a las 20.00 horas, con un viaje sonoro que conecta la sensibilidad española de la Generación del 27 con el refinamiento francés de Debussy. El Cuarteto Seikilos –integrado por Iván Gornemann y Pablo Quintanilla (violines), Adrián Vázquez (viola) y Lorenzo Meseguer (violonchelo)– interpretará un programa que reúne la 'Sonata romántica' de María de Pablos, el 'Cuarteto n.º 3' de Julián Bautista y el 'Cuarteto en sol menor' de Debussy, en un diálogo entre tradición y modernidad. Ganadores de la Beca Leonardo 2024 de la Fundación BBVA y del Premio Grupo Emergente Festclásica 2021, el cuarteto se ha consolidado como una de las formaciones más prometedoras del panorama camerístico. La segunda cita llegará el jueves día 12. Samson Schmitt Trio ofrecerá, a las 19.00 y 21.00 horas, una inmersión en el jazz manouche con su habitual mezcla de swing, virtuosismo y libertad. El guitarrista estará acompañado por Francko Mehrstein (guitarra rítmica) y Gino Roman (contrabajo), en un concierto marcado por la frescura y la improvisación.

Diálogos y visitas

El martes 2 de diciembre, a las 19.00 horas, el Centro Botín acogerá el 'Encuentro de Cooking Sections y el grupo GeoOcean', una sesión que girará en torno a 'Las olas perdidas'. Sus creadores, Daniel Fernández Pascual y Alon Schwabe, regresan a Santander para conversar con Gabriel Bellido Prieto y Jared Ortiz-Angulo Cantos, investigadores del grupo GeoOcean (Geomatics and Ocean Engineering Group) de la Universidad de Cantabria, cuyo trabajo científico inspiró la instalación. La actividad permitirá conocer cómo surgió la pieza, centrada en la desaparición de once olas en todo el mundo a causa de la acción humana, y cómo ciencia y arte se entrelazaron en su desarrollo. El encuentro estará moderado por Bárbara Rodríguez Muñoz, directora de exposiciones y de la colección de esta entidad.

Ampliar Samson Schmitt Trio ofrecerá dos conciertos el jueves 12 de diciembre. CB

Además, el Centro Botín mantiene su apuesta por acercar la creación artística a todos los públicos con una nueva edición de las visitas exclusivas para Amigos. Guiadas por un mediador del Centro, estas sesiones proponen un recorrido compartido en el que observar, dialogar y descubrir se convierte en una experiencia enriquecedora y participativa. Este mes se desarrollarán tres visitas, todas a las 12.00 horas, que conducirán a los participantes a adentrarse en propuestas muy distintas: el domingo 7 en 'Las olas perdidas'; el domingo 21 en la muestra recién inaugurada 'Itinerarios XXX', y el domingo 28 con 'Punto y contrapunto', una visita con la que despedir el año con una mirada reflexiva sobre la creación y la observación artística.

El cine

El ciclo 'Maurice Pialat: La vida al desnudo. Un recorrido vital' continúa en diciembre para conmemorar los cien años del nacimiento del cineasta francés. Las dos proyecciones previstas profundizarán en su mirada frontal sobre las etapas de la vida. El miércoles 3 de diciembre, a las 19.30 horas, se exhibirá 'El niño' (1995), protagonizada por Gérard Depardieu y Géraldine Pailhas. Una semana más tarde, el 10 de diciembre a la misma hora, será el turno de 'La boca abierta' (1974), un conmovedor retrato de la enfermedad y la pérdida en un pequeño pueblo de Auvernia, con Nathalie Baye y Philippe Léotard al frente. Ambas sesiones contarán con introducción del cineasta y programador Enrique Bolado y un coloquio posterior: el día 3 con Elena Martín, psicopedagoga y maestra de Educación Infantil, y el día 10 con Noelia Palacio, psicooncóloga y especialista en cuidados paliativos y duelo. Las dos propuestas invitarán a reflexionar sobre la vida, la muerte y la obra de Pialat ademas de encarar las etapas de la vida y sobre la obra de Pialat, acercando su cine al espectador, no solo a su cine, sino a la complejidad de la existencia humana.