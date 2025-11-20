El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El Cuarteto Seikilos ofrecerá un viaje sonoro entre la Generación del 27 y el refinamiento francés. CB

Diciembre llega al Centro Botín marcado por la música, el cine y la exploración creativa

El Cuarteto Seikilos y el Samson Schmitt Trio ofrecerán tres conciertos y el colectivo Cooking Sections regresa para ahondar en la exposición 'Las olas perdidas'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:27

Comenta

Un diálogo en torno a la exposición 'Las olas perdidas'; un viaje sonoro que enlaza a la Generación del 27 con Claude Debussy; un recital ... de jazz manouche y la mirada directa y sin adornos de Maurice Pialat son algunas de las propuestas que el Centro Botín ha preparado para diciembre. Una agenda que busca convertir el espacio de Renzo Piano «en un cálido refugio de descubrimiento y creatividad, donde las experiencias culturales invitan a reflexionar, emocionarse y explorar». La música, el cine y la profundización en las exposiciones marcarán el pulso del mes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  3. 3

    Madrid-Santander en 34 minutos
  4. 4 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  5. 5

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  6. 6

    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»
  7. 7

    Las constructoras cántabras ven «difícil» optar a la millonaria obra del puente de Requejada
  8. 8 Fito y Fitipaldis arrancan nueva gira en Santander y Los Tupper celebran 30 años
  9. 9

    Cerdán sale de la cárcel tras 142 días: «Hay muchas mentiras y manipulaciones»
  10. 10

    El Puerto descarta recuperar las concesiones de las empresas de Raos y su traslado a La Pasiega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Diciembre llega al Centro Botín marcado por la música, el cine y la exploración creativa

Diciembre llega al Centro Botín marcado por la música, el cine y la exploración creativa