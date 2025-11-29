Dos geografías, Canarias y Cantabria, ligadas en la Nave Sotoliva a través de la sal

La investigación, lo documental y la miscelánea de lenguajes artísticos edifican un vínculo entre dos geografías a través de la sal. La artífice de este ... proyecto, tal como anticipó El Diario, es la artista Luna Bengoechea cuya capacidad de observación, entramado creativo e histórico configuran en 'De la sal' una singular indagación en los límites, transformaciones y diálogos en el tiempo entre lo visible y lo invisible en esa relación entre lo humano y su entorno. Bengoechea relee la historia de la sal «como recurso estratégico, paisaje cultural y memoria compartida». Inaugurada ayer en la Nave Sotoliva, supone el último eslabón de la temporada expositiva en los espacios portuarios que ha estado marcada por citas históricas, como la de Juan Uslé en el Palacete del Embarcadero, o regresos como los de Concha García y José Luis Vicario al Centro de Arte Faro Cabo Mayor y Sotoliva, respectivamente. César Díaz, presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, recordó ayer que la muestra de Bengoechea pone rúbrica a un espacio que se potencia mediante propuestas artísticas más contemporáneas y que en 2025 ha dado cabida también a iniciativas como la de Lucía Simón.

En las Islas Canarias, Bengoechea parte de salinas artesanales como Las Puntas (El Hierro), Los Cocoteros (Lanzarote) o Fuencaliente (La Palma), muchas de ellas en desuso tras la irrupción de la sal industrial. Allí interviene el paisaje «dibujando con sal marina aves limícolas que ponen en relación producción tradicional, biodiversidad y fragilidad ecológica». En el otro extremo, Cabezón de la Sal «encarna la cara interior y minera de este mismo material: un diapiro explotado durante siglos mediante pozos de salmuera, cuyo apogeo entre los siglos XIX y XX, tuvo un gran impacto en la economía local, en el ámbito ecológico y social». Archivos fotográficos de Javier Rosendo, colaborador de este periódico, completan la construcción del proyecto. En este sentido, la sal aparece como hilo conductor entre economía, cuerpo y territorio –desde su uso como conservante y 'moneda de cambio' hasta la etimología de salario– y articula un relato coral que integra obra artística, publicación y archivo visual y documental.

Hoy, Encuentros en el Puerto

La relación de la urbe con el mar es el hilo conductor de DelasCallesunMuseo 2025, donde la lectura de la ciudad se plantea a través de la creación, el campo científico, las artes, el patrimonio, el urbanismo y las arquitecturas relacionadas con el mar. Este proyecto de DidacArt cuenta por primera vez con la colaboración de la APS, a través de los 'Encuentros en el Puerto'. Una mediación participativa desde la perspectiva creativa de dos jóvenes artistas vinculados al territorio, Néstor del Barrio y Eva Gárate, que abordarán las dos últimas exposiciones del año: 'Torres Quevedo. El ingeniero que adelantó el siglo XXI' y 'De la sal'. La primera tendrá lugar hoy sábado en el Palacete. Durante la visita, de 11.00 a 12.30 horas, Néstor del Barrio presentará la muestra y abordará la figura del inventor desde su perspectiva creativa como artista contemporáneo, a través de una propuesta dinámica, participativa y experiencial.