Imagen de la inauguración de la muestra 'De la sal' de Luna Bengoechea en el espacio portuario. Daniel Pedriza

Dos geografías, Canarias y Cantabria, ligadas en la Nave Sotoliva a través de la sal

La artista Luna Bengoechea vincula las salinas costeras de las islas y la tradición salinera de Cabezón a través de instalaciones, vídeos, dibujos y archivos

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:59

Comenta

La investigación, lo documental y la miscelánea de lenguajes artísticos edifican un vínculo entre dos geografías a través de la sal. La artífice de este ... proyecto, tal como anticipó El Diario, es la artista Luna Bengoechea cuya capacidad de observación, entramado creativo e histórico configuran en 'De la sal' una singular indagación en los límites, transformaciones y diálogos en el tiempo entre lo visible y lo invisible en esa relación entre lo humano y su entorno. Bengoechea relee la historia de la sal «como recurso estratégico, paisaje cultural y memoria compartida». Inaugurada ayer en la Nave Sotoliva, supone el último eslabón de la temporada expositiva en los espacios portuarios que ha estado marcada por citas históricas, como la de Juan Uslé en el Palacete del Embarcadero, o regresos como los de Concha García y José Luis Vicario al Centro de Arte Faro Cabo Mayor y Sotoliva, respectivamente. César Díaz, presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, recordó ayer que la muestra de Bengoechea pone rúbrica a un espacio que se potencia mediante propuestas artísticas más contemporáneas y que en 2025 ha dado cabida también a iniciativas como la de Lucía Simón.

