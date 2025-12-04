El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Uno de los números del Gran Circo Acrobático de China, que abrirá el festival. DM

El espectacúlo Gran Circo Acrobático de China abre hoy el Magdalena Winter

El festival se prolongará hasta el domingo en el Palacio de los Deportes con actividades para todos los públicos

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Compañía reconocida mundialmente y con más de 30 artistas en escena, el Gran Circo Acrobático de China abrirá esta noche (21.00 horas) la sexta ... edición del festival Magdalena Winter, una propuesta consolidada en el final de año cántabro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

