El espectacúlo Gran Circo Acrobático de China abre hoy el Magdalena Winter

Compañía reconocida mundialmente y con más de 30 artistas en escena, el Gran Circo Acrobático de China abrirá esta noche (21.00 horas) la sexta ... edición del festival Magdalena Winter, una propuesta consolidada en el final de año cántabro.

Desde esta tarde hasta el próximo domingo, se sucederán propuestas pensadas para distintos perfiles de público, con el Palacio de Deportes como epicentro de actividad.

Mañana, viernes, será una noche pensada especialmente para el público joven, a partir de 18 años, con ritmos de música electrónica y urbana. 'La Gran Champanada' se plantea como un espacio para bailar, compartir y disfrutar con DJs como si de una sala se tratase.

La apertura de puertas del recinto en esta jornada será a las 19.00 horas y las últimas entradas disponibles desde 20 euros incluyen un afterparty gratuito en varias discotecas del centro de Santander una vez finalizado el evento en el recinto.

La jornada del sábado arrancará a las 18.00 horas con el evento 'Meet, drink& music, by Verde', que se celebra por primera vez en Cantabria. Se trata de un encuentro de networking que fusiona la música, el picoteo y las relaciones públicas de una manera diferente para generar sinergias.

Esta iniciativa, promovida por El Diario Montañés y Mouro Producciones, con el patrocinio del operador de telefonía móvil de Cantabria Verde, es una oportunidad para conectar con otros empresarios, directivos y profesionales innovadores de la comunidad autónoma, pero fuera del entorno habitual y formal. En este caso, están disponibles mesas para cuatro personas a 60 euros la entrada, que incluye una copa de cava de bienvenida, cena catering, copa y acceso VIP a las actuaciones que se celebrarán en la sesión de noche. En concreto, una noche de tributos con las canciones de La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco y Hombres G, además de Óscar Martínez DJ.

La mañana del domingo 7, a partir de las 10.00 horas, Magdalena Winter se llenará de ritmo, color y alegría con 'Bailando el Norte', un encuentro único en el que las academias de danza de Santander se unirán para compartir su talento sobre el escenario aprendiendo de grandes profesionales nacionales.

Será un espectáculo diverso, donde se mezclarán estilos, generaciones y emociones, celebrando la danza de forma colectiva. Una cita pensada para disfrutar en familia.

Además, ese mismo domingo 7 de diciembre llegará el turno del espectáculo infantil 'Los 3 cerditos, el musical'. Los pequeños podrán disfrutar de una representación de teatro musical llena de diversión y aprendizaje, que incluye una decena de canciones originales, una historia de superación y 50 minutos de risas y emociones. Está prevista la celebración de dos sesiones, a las 18.00 horas y a las 20.00 horas, aunque en esta segunda representación no se venderán entradas y solo se podrá acceder mediante las invitaciones que reparten las empresas Café Dromedario, Regma, Tenysol y Consorcio, patrocinadores de esta iniciativa.

Gracias a estos cuatro patrocinadores, se reparten invitaciones gratuitas para asistir al musical 'Los tres cerditos' con el propósito de que cada invitación se canjee en la entrada del Palacio de Deportes de Santander por un juguete. Los regalos serán entregados a Cruz Roja Cantabria, que estará presente esa tarde en el recinto para coordinar esta acción solidaria y encargarse posteriormente de su distribución entre los niños y niñas de las familias que más lo necesitan.

Todos los tipos de entradas para cada uno de los eventos del ciclo están disponibles tanto en la página www.magdalenawinter.com como en la web www.elcorteingles.es/entradas. En función de la jornada o de la zona elegida, las entradas tienen un precio diferente, que se puede consultar online.

Además, también pueden adquirirse con descuentos empleando los Bonos Cultura impulsados por el Ayuntamiento de Santander y la Fundación Santander Creativa.