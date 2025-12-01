El espectáculo 'Tonada', de La Machina Teatro afronta la recta final de su gira por escenarios nacionales

Guillermo Balbona Santander Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:41 Comenta Compartir

La producción de La Machina Teatro 'Tonada' finaliza este mes su gira nacional con actuaciones en Lérida, Sasamón y Pamplona. Promovido por Cultura para celebrar ... el X aniversario de la declaración del Camino Lebaniego y el de la Costa como Patrimonio de la Unesco, el espectáculo 'Tonada. Palabra, Música y Escena en el Camino', impulsado por la Consejería a través de la Fundación Camino Lebaniego, y producido por la compañía que dirige Francisco Valcarce, concluye su recorrido por España. Sus últimas representaciones, tras la de Lérida este pasado fin de semana, son las Sasamón, en Burgos (el día 20 de este mes diciembre) y Pamplona (día 28). El elenco artístico cuenta con la participación de Patricia Cercas como actriz, Irene Sánchez 'Filandera' como cantante, y los músicos Pepe Santos y Víctor Aja o Natxo Miralles, quienes interpretan tanto música tradicional como arreglos contemporáneos. Además, la dramaturgia y dirección de escena a cargo de Francisco Valcarce y el diseño coreográfico de Mari Paula enriquecen la dimensión visual y dramática de la obra.

Estas actuaciones rubrican una gira que ha llevado la música tradicional montañesa y la memoria cultural del Camino Lebaniego a diferentes Casas de Cantabria y espacios culturales del país como Madrid, Barcelona, Logroño, Valladolid o Tenerife. La gira ha permitido acercar la tradición cántabra a comunidades locales residentes fuera de la región, generando una respuesta especialmente emotiva, según el Gobierno de Cantabria. «En cada representación sentíamos que el público nos recibía como quien recibe a un amigo en casa. Las tonadas despertaban recuerdos de infancia y momentos de vida profundamente ligados a Cantabria y nos llenaban de anécdotas y de historias», apuntan desde La Machina Teatro. La directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar G. Bahamonde, ha subrayado la importancia de esta gira para la difusión de la identidad cántabra. «Con 'Tonada' hemos querido acercar no solo un espectáculo, sino una parte esencial de nuestro patrimonio inmaterial», aseguró. 'Tonada' ha unido música tradicional, poesía y escena para recuperar la memoria sonora del Norte y el espíritu del peregrino. Interpretaciones como 'Los peregrinos' han subrayado la vigencia del folclore cántabro como elemento de conexión cultural para quienes viven dentro y fuera de la región. Y se ha resaltado la importancia histórica y cultural del Camino.

