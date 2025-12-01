El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Integrantes del espectçáculo, tras una de las actuaciones de la gira 'Tonada'. m.t.

El espectáculo 'Tonada', de La Machina Teatro afronta la recta final de su gira por escenarios nacionales

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:41

Comenta

La producción de La Machina Teatro 'Tonada' finaliza este mes su gira nacional con actuaciones en Lérida, Sasamón y Pamplona. Promovido por Cultura para celebrar ... el X aniversario de la declaración del Camino Lebaniego y el de la Costa como Patrimonio de la Unesco, el espectáculo 'Tonada. Palabra, Música y Escena en el Camino', impulsado por la Consejería a través de la Fundación Camino Lebaniego, y producido por la compañía que dirige Francisco Valcarce, concluye su recorrido por España. Sus últimas representaciones, tras la de Lérida este pasado fin de semana, son las Sasamón, en Burgos (el día 20 de este mes diciembre) y Pamplona (día 28). El elenco artístico cuenta con la participación de Patricia Cercas como actriz, Irene Sánchez 'Filandera' como cantante, y los músicos Pepe Santos y Víctor Aja o Natxo Miralles, quienes interpretan tanto música tradicional como arreglos contemporáneos. Además, la dramaturgia y dirección de escena a cargo de Francisco Valcarce y el diseño coreográfico de Mari Paula enriquecen la dimensión visual y dramática de la obra.

