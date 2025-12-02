Eva Hache, David Cepo, JJ Vaquero y Galder Varas llevan su humor al Palacio La programación semanal se abre con 'Entre bobos anda el juego', una relectura del clásico de Francisco de Rojas Zorrilla

Los protagonistas de 'Mentes peligroas' que se subirán al escenario en Santander. PFC

Pilar González Ruiz Santander Martes, 2 de diciembre 2025, 07:20 Comenta Compartir

Doble cita esta semana en el Palacio de Festivales, con el humor. Primero, con el teatro de comedia, el jueves, y la obra, 'Entre bobos anda el juego' y después con los monólogos a cargo de primeras figuras de la materia; Eva Hache, David Cepo, JJ Vaquero y Galder Varas llevarán sus 'Mentes peligrosas' a la sala Argenta.

En tono de comedia alocada y de figurón, 'Entre bobos anda el juego' es un canto a la libertad de la mujer y a su derecho a elegir la vida que ha de llevar.

En la versión de Fernando Ramos del clásico de Francisco de Rojas Zorrilla, escrito en 1638 y publicado en 1645, Don Lucas es un adinerado ricachón que ha acordado con Don Antonio el matrimonio de su hija Doña Isabel.

Esta está totalmente dispuesta a no casarse, aunque pesa sobre ella la autoridad impuesta en la época por el hombre que lleva a la mujer de la mano de su padre a la mano de su marido.

Agenda Jueves. Teatro. 'Entre bobos anda el juego'. Sala Pereda, 19.30 horas.

Viernes. Humor. 'Mentes peligrosas'. Con Eva Hache, David Cepo, JJ Vaquero y Galder Varas. Sala Argenta. 19.00 y 21.30 horas.

Ella está secretamente enamorada de Don Pedro y entre ambos amantes se establecerá una consecución de entregas, malentendidos, celos, discusiones, mentiras y verdades, que nos llevará al divertido desenlace de este enredo.

En esta versión de Verbo Producciones, la obra ha sido modernizada: la adaptación de Fernando Ramos cambia el verso original por prosa, con el objetivo de hacerla más accesible al público actual, sin perder el espíritu del teatro barroco de enredos Dirigidos por Paco Carrillo, protagonizan la obra María José Guerrero, Beatriz Solís, Pedro Montero, Fernando Ramos, Rubén Arcas, Dani Jaén, Manuel Menárguez. Una coproducción de Verbo Producciones y el Festival de Teatro Clásico de Cáceres que acumula cientos de funciones durante sus años de gira por todo el territorio nacional.

Desde su fundación en 2006 la compañía ha desarrollado una trayectoria notable con montajes diversos: desde comedias clásicas hasta adaptaciones modernas. Entre sus producciones: 'Los Gemelos', 'El cerco de Numancia', 'Viriato', 'Humo' o 'Una comedia rusa', entre otras

Esta obra es un clásico con guiños a la actualidad como las mascarillas ffp2, Rociíto o las canciones de las Grecas, Alejandro Sanz y Raphael que se mezcla con los versos de Francisco de Rojas Zorrilla.

Ampliar La obra parte del clásico de Francisco de Rojas Zorriila. Diego Casillas

Risa propia y ajena

Como en todas las reuniones de antiguos alumnos los viejos amigos están deseando reencontrarse para salir a cenar, celebrar, beber, bailar, pero, sobre todo, para comprobar que por el resto han pasado los años peor que por uno mismo y esto sí es motivo de celebración.

De la 'escuela de la comedia' nacional han salido algunas de las mentes más afiladas, más originales, creativas y peligrosas. Pero son ellas, con su humor, las que nos hacen la vida más soportable y divertida, así que ya era hora de organizarles una fiesta para que se reencuentren después de tantos años.

Así nace 'Mentes peligrosas', una fiesta de la risa donde podremos disfrutar de algunos de los cómicos más importantes de la historia del humor patrio.

Aunque las entradas están agotadas desde hace semanas, el día de la función (11.00 horas) se pondrá a la venta el 10% del aforo en taquilla y a través de la web.