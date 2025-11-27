El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La exposición colectiva 'Trayectorias de lo viviente' refleja la identidad de El Temporal

El festival dedicado al arte y el pensamiento inaugura el sábado esta muestra con obras de once creadores ligados al cine, la pintura, la fotografía, la literatura, la cerámica o la acción sonora

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:04

Comenta

«Lo salvaje es una realidad que nos circunda pero que a menudo tratamos de ignorar. Aproximarnos a ella requiere de una pausa. Requiere caminar ... con sigilo para que los animales nos acojan». Este proceso sucede en el interior del «animal-en-mí», en palabras de Chantal Maillard, poeta y filósofa, cuyos escritos actúan como hilo conductor de la exposición colectiva que inaugurará El Temporal el próximo sábado, día 29, en dos espacios de la ciudad. La quinta edición de este festival dedicado al arte y el pensamiento, dirigido por Miriam Mora y Pablo López y seleccionado en la convocatoria de subvenciones de Santander Creativa, llega a su fase expositiva con 'Trayectorias de lo viviente', una colectiva que incluye los trabajos de artistas y creadores de diversas disciplinas, del cine a la pintura, de la fotografía a la literatura, de la cerámica a la acción sonora.

