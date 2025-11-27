La exposición colectiva 'Trayectorias de lo viviente' refleja la identidad de El Temporal

«Lo salvaje es una realidad que nos circunda pero que a menudo tratamos de ignorar. Aproximarnos a ella requiere de una pausa. Requiere caminar ... con sigilo para que los animales nos acojan». Este proceso sucede en el interior del «animal-en-mí», en palabras de Chantal Maillard, poeta y filósofa, cuyos escritos actúan como hilo conductor de la exposición colectiva que inaugurará El Temporal el próximo sábado, día 29, en dos espacios de la ciudad. La quinta edición de este festival dedicado al arte y el pensamiento, dirigido por Miriam Mora y Pablo López y seleccionado en la convocatoria de subvenciones de Santander Creativa, llega a su fase expositiva con 'Trayectorias de lo viviente', una colectiva que incluye los trabajos de artistas y creadores de diversas disciplinas, del cine a la pintura, de la fotografía a la literatura, de la cerámica a la acción sonora.

Como cada año, la exposición propone nuevas formas de acercarnos a los temas fundamentales de esta edición. Dividida en dos espacios, se inaugurará de forma simultánea en la calle Santa Lucía, 35 y el Paseo Menéndez Pelayo, 22.

«Hemos invitado a artistas que nos conmueven: pienso que este planteamiento, en apariencia sencillo, podría resumir nuestra forma de concebir la exposición. Nos interesan temas como la naturaleza y lo salvaje pero también sus vínculos con cuestiones más complejas: la necesidad de silencio, el deseo o la violencia del mundo en que vivimos» , sostiene Miriam Mora, una de las directoras del festival. De esta forma, en el espacio de la calle Santa Lucía se podrán ver algunas imágenes de Mikel Bastida, fotógrafo vasco que ha recorrido Estados Unidos (EEUU) durante años rastreando las ruinas del cine y sus personajes olvidados; o una instalación de fotografía y vídeo de Malu Reigal, cuya investigación gira en torno al mundo de las palomas de competición y sus vínculos familiares.

La muestra En datos Inauguración: Sábado, día 29 de este mes a las 19.00 horas en la calle Santa Lucía 35 para salir rumbo al Paseo Menéndez Pelayo a partir de las 20.00 horas. Exposición abierta hasta el 13 de diciembre. Horario: de miércoles a sábado de 17.00 a 21.00 horas y domingos de 10.00 a 14.00 horas.

Proyecto Financiado por la FSC a través de la convocatoria 'Cultura Trayectoria'. Colaboraciones: CDIS, Filmoteca de Cantabria, Librería Gil, La Caverna de la Luz, Casyc Photo,Fundación Gerardo Diego, Escuela de Piano Naara Estudio, Centro Hípico Rostrío, Cines Embajadores y la Asociación de Música Emergente Nido.

También en esta sala habrá una selección de cuatro pinturas de Emilio González Sainz, pintor cántabro de larga trayectoria que, además, protagonizará un encuentro en El Temporal el 3 de diciembre. El trabajo de la artista Marian Recuerda, realizado a partir del archivo fotográfico del CDIS, y una obra del pintor santanderino Juanjo Viota completan las piezas de este primer espacio.

En la sala del Paseo Menéndez Pelayo 22 podrá explorarse el trabajo del resto de participantes: 'Gorria', un cortometraje sobre el ciclo vida-muerte en el mundo rural de la cineasta Maddi Barber; 'Alén do lago', un trabajo fotográfico en clave de realismo mágico del gallego Carlos Folgoso; y una selección de obras de la artista santanderina Blanca Tejerina.

Además, habrá piezas relacionadas con los talleres y conferencias del programa; como una escultura cerámica de Cristina Ortiz, fruto del taller 'Arcaica', impartido en El Temporal, y una obra de César Poyatos creada a partir de la película 'El caballo de Turín', que formó parte de la conferencia que ofreció Marta Mantecón el pasado día 20.

Los textos de Maillard atraviesan la exposición, presentes en ambas salas. Del ensayo al poema, del aforismo al diario, la obra de Maillard se ha convertido en una referencia para abordar la reflexión sobre el arte, la naturaleza, la mente y el silencio.

Uno de sus versos ha inspirado, de hecho, el título de la muestra: 'Trayectorias de lo viviente'.

«La creación artística requiere un contacto con el mundo y las obras hablan, en primer lugar, de cómo es nuestra relación con lo real. El arte trata de lo que nos afecta y emociona en la aventura personal que supone vida y creación. Tiene que ver con el misterio. Un animal es el ser que nos observa pero también nos habita: representa lo ajeno y lo íntimo. La exposición traza un viaje por esta serie de tensiones», describe Pablo López, otro de los pilares artísticos del programa.

El Temporal es un evento que se propone como lugar de encuentro y muchas de las actividades de la primera fase siguen resonando en la sala de exposiciones: «La cuestión no es cómo fotografiar, sino cómo vivir», dijo Antoine d' Agata, y para ello tal vez sea necesario «detenerse, limpiar la mirada y escuchar las voces» como propuso Armando García Ferreiro. ¿Qué lugar ocupa el espectador? En opinión de Marta Andreu, en su taller del pasado día 9, «lo esencial es entender cómo retorna lo olvidado, y cómo dejamos que los accidentes, las grietas y los rastros formen parte de la obra». La muestra se inaugura, a las 19:00 horas, el sábado en un acto estarán presentes algunos de los artistas, caso de Mikel Bastida, Blanca Tejerina, Maddi Barber y Carlos Folgoso.

sA partir de ese día hay programadas visitas guiadas, encuentros en la sala y talleres que se extienden hasta el próximo día 13 de diciembre, con la acción sonora de Almost Kollektiv en la noche de la clausura.