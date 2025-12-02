Fontcuberta ilumina la Colección de Apuntes sobre fotografía de La Caverna de la Luz

En las miradas, creaciones, investigaciones y trabajos de Joan Fontcuberta no solo cabe el ejercicio de análisis y radiografía de la fotografía, sino el ... pensamiento, la disección y exploración sobre los tiempos de la cultura visual. Desde el inicio del verano esto tiene un claro reflejo e ilustración en la muestra 'Mirabilia' que se exhibe en las Naves de Gamazo de la mano de Fundación Enaire. Esta semana el fotógrafo, docente, crítico, comisario de exposiciones e historiador de la imagen regresa a Santander con doble protagonismo: por un lado, su fotografía inaugura el próximo jueves su contribución en la recta final a la Colección 'Apuntes sobre fotografía en la península ibérica' de La Caverna de la Luz. Y, por otro, al día siguiente viernes, impartirá una clase magistral en el Espacio Pablo Hojas del proyecto Casyc PHoto.

Javier Vila, artífice del proyecto de La Caverna en la santanderina Calle del Sol, considera que Fontcuberta es un fotógrafo «imprescindible» para los 'apuntes' desde que en los ochenta fundara PhotoVisión, una revista que contribuyó al cambio de la fotografía española.

Además, porque sus reflexiones sobre la postfotografía «están adquiriendo una mayor relevancia conforme vemos los avances de la IA y sus aplicaciones a la imagen (término más adecuado que fotografía)».

Como sentenció Bernardo Riego en el último PhotoEncuentro del Casyc: «Estamos en el umbral de la creación de imágenes sin la interposición óptica», lo que viene a traducirse vulgarmente como la «fotografía sin cámara». Lo que «nos hará reflexionar, sin duda, sobre en qué momentos será necesario el uso de la cámara y para qué», precisa Vila.

Joan Fontcuberta además de un fotógrafo y un creador de imágenes es «un pensador de la fotografía. Algo muy necesario en estos tiempos de hiperexposición a las imágenes y la falta de tiempo para leerlas adecuadamente o simplemente asimilarlas».

La imagen de Fontcuberta que incorpora a La Caverna se enmarca en 'What Darwin Missed'. «¿Plantas, rocas o animales? Esa naturaleza indecisa desde tiempos inmemoriales hizo de los corales un misterio científico que acrecentó su valor como talismanes mágicos, como singulares piezas de Gabinetes de Curiosidades y como preciosas piezas de orfebrería». Los corales presentan «una extraordinaria diversidad morfológica y no ha de extrañar que despertaran en su momento la curiosidad del joven naturalista Charles Darwin».

La pregunta es ¿y si Darwin hubiera descubierto más especies durante el histórico viaje del Beagle? «¿Tendría las mismas ideas sobre la evolución que tras estudiar los arrecifes de coral? ¿O acaso el naturalista británico se saltó alguna revelación submarina mientras exploraba las islas Galápagos y Cocos (Keeling)?». Para Fontcuberta (Barcelona, 1955) la ciencia es un conjunto de verdades provisionales, y esos mismos arrecifes de coral podrían tener la clave de nuevos hallazgos. El fotógrafo empezó a seguir los pasos de Darwin en el Pacífico y el Índico, y pronto supo de una expedición científica fallida para ilustrar estos corales. Alfred Ehrhardt, fotógrafo de naturaleza, cineasta y autor de obras premiadas sobre especies coralinas, despertó la curiosidad de Fontcuberta. Pasó meses entre los archivos de la Fundación de Ehrhardt en Berlín y los museos europeos de historia natural. En todas partes fotografió corales. Sus asombrosas imágenes «apuntan a la tensión entre realidad y ficción, o entre lo natural y lo artificial», cuestión que subyace en toda su carrera.

Ya el viernes, día 5, Fontcuberta ofrecerá en las instalaciones de Casyc PHoto (Espacio Pablo Hojas) la clase magistral 'La fotografía, de la alquimia al algoritmo'. En palabras del propio creador, «la fotografía es esa práctica que se inició en el misterio de la alquimia fundacional y ha terminado en otra magia actual: la de los algoritmos. Al principio, se hacía con luz y química pero hoy se hace con la computación y los datos». Cuando la cámara y el ojo son reemplazados en la centralidad de la cultura visual por las redes neuronales y la Inteligencia Artificial, «cabe replantearse el papel de las imágenes que hasta ahora han contribuido a formatear nuestra sensibilidad».

Para la fotografía, la IA implica un cambio revolucionario de régimen visual que podemos afrontar con miedo o con entusiasmo. «El problema no es que la actual hornada de imágenes de apariencia fotográfica generadas por algoritmos se confundan con las fotografías auténticas que ven con ello menguada su credibilidad como documento. El problema es, en cambio, que hasta ahora hemos estado haciendo del valor probatorio de la fotografía un acto de fe. Instalados tanto tiempo en la inopia, lo que hace en ese aspecto la IA es quitarnos la venda de los ojos y confrontarnos pedagógicamente con nuestra propia ingenuidad». Desde esa perspectiva, «la IA nos libera de prejuicios y nos abre un espacio de creatividad en el que el límite es nuestra propia imaginación», apunta Fontcuberta.

Su obra se ha expuesto en museos de todo el mundo, del MoMA de Nueva York al Science Museum de Londres. En 2013 fue galardonado con el Premio Internacional Hasselblad.

De entre los múltiples reconocimientos recibidos destacan, asimismo, el Premio Nacional de Ensayo (2011), el Nacional de Fotografía (1998), el Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (1994) o el Premio David Octavius Hill (1988). En 2022 fue investido doctor Honoris Causa por la Sorbona. La master class de Fontcuberta para la que ya no quedan plazas se imparte en las aulas de Casyc PHoto (Edificio de la Fundación Caja Cantabria, entrada por la calle San Celedonio, 36).

Su presencia en Santander coincide con la llegada a las librerías de 'Relatos revelados' (Galaxia Gutenberg). Siete voces singulares de la narrativa española contemporánea, Pilar Adón, Jorge Carrión, Miguel Ángel Hernández, Alicia Kopf, Iván de la Nuez, Valentín Roma e Irene Solá se enfrentan al desafío de escribir relatos inéditos en conexión o inspirados en la obra de Fontcuberta, «el artista que más exquisitamente ha hecho transitar la fotografía de lo literal a lo literario».