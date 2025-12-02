El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Coral de la investigación del artista que se suma a la Colección 'Apuntes sobre fotografía en la península ibérica'. Joan Foncuberta

Fontcuberta ilumina la Colección de Apuntes sobre fotografía de La Caverna de la Luz

El artista, ensayista e investigador impartirá además esta semana una clase magistral en el Espacio Pablo Hojas del Casyc PHoto bajo el título 'La fotografía, de la alquimia al algoritmo'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

En las miradas, creaciones, investigaciones y trabajos de Joan Fontcuberta no solo cabe el ejercicio de análisis y radiografía de la fotografía, sino el ... pensamiento, la disección y exploración sobre los tiempos de la cultura visual. Desde el inicio del verano esto tiene un claro reflejo e ilustración en la muestra 'Mirabilia' que se exhibe en las Naves de Gamazo de la mano de Fundación Enaire. Esta semana el fotógrafo, docente, crítico, comisario de exposiciones e historiador de la imagen regresa a Santander con doble protagonismo: por un lado, su fotografía inaugura el próximo jueves su contribución en la recta final a la Colección 'Apuntes sobre fotografía en la península ibérica' de La Caverna de la Luz. Y, por otro, al día siguiente viernes, impartirá una clase magistral en el Espacio Pablo Hojas del proyecto Casyc PHoto.

