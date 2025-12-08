El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alberto Muñoz durante el proceso creativo. FBA

La Fundación Bruno Alonso comparte el 'Territorio ingrávido' de Alberto Muñoz

La muestra, que se inaugura hoy, está integrada por una selección de aguadas, sobre papel hecho a mano, realizadas durante un retiro personal en la localidad de Bristol

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Una selección de aguadas sobre papel hecho a mano, realizadas durante un retiro personal en la localidad inglesa de Bristol, devuelve a Alberto Muñoz ... al escaparate expositivo. Será desde hoy lunes en la Fundación Bruno Alonso, que preside Esteban Ruiz, bajo el epígrafe 'Territorio ingrávido'. El creador cántabro asegura que ha realizado las pinturas «seducido por el suave balanceo de los barcos en los canales de la ciudad de Bristol».

