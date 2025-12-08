La Fundación Bruno Alonso comparte el 'Territorio ingrávido' de Alberto Muñoz

Una selección de aguadas sobre papel hecho a mano, realizadas durante un retiro personal en la localidad inglesa de Bristol, devuelve a Alberto Muñoz ... al escaparate expositivo. Será desde hoy lunes en la Fundación Bruno Alonso, que preside Esteban Ruiz, bajo el epígrafe 'Territorio ingrávido'. El creador cántabro asegura que ha realizado las pinturas «seducido por el suave balanceo de los barcos en los canales de la ciudad de Bristol».

Una soledad buscada y mecida por el fluir de las aguas ha contribuido a generar cierta atmósfera evanescente que no he pretendido representar sino evocar».

Licenciado en Bellas Artes por la UPV, Alberto Muñoz (Torrelavega,1954), ha estado vinculado durante décadas al mundo artístico como profesor, pintor y autor de collages, fotografías, relatos y video poemas.

Este trabajo supone un desarrollo respecto a su anterior exposición que llevaba por título 'Almas soñadas'. En ella ya estaba presente la conexión con el mundo onírico y espiritual, el vuelo, la levitación y el alma. Si en esa ocasión la técnica pictórica fue la acuarela; ahora, los colores han desaparecido, dejando al negro en solitario y su disolución en el agua sobre el blanco del papel.

Además de su participación en numerosas obras colectivas y velada poéticas, Muñoz es autor de siete libros de poesía experimental y narrativa: 'Pastor a la intemperie. Cantárida' (Poesía visual). 2013; 'Dislocaduras', coeditado por Zoográfico y L.U.P.I. (Poesía visual). 2017; 'Presagio de un relámpago', Libros del aire. (Poesía). 2019. Hilos de tiempo. Libros Indie. (Relatos). 2020; 'El valor de la mentira', Amazon. (Novela). 2021; 'Quienes sueñan de día', Libros del aire, (Novela), 2024; 'Balbucientes', Pliegos de la visión. Babilonia. (Poesía visual), 2024. Sus últimas comparecencias en salas de exposiciones tuvieron lugar en Madrid en 2015 (Balbucientes. Sala El dinosaurio todavía estaba allí.); Bilbao ese año (Sala Kubrick); Madrid en 2016 (Sala El Calvario) Santander en 2017 (Hápax. Fundación Bruno Alonso) y Torrelavega en 2020 (Fuera de quicio en el CNFoto). En palabras de Alberto Muñoz, «una gota de tinta vertida sobre un charco acuoso es un fenómeno visual majestuoso. En la expansión y dilución incontrolada del pigmento aparece un universo en trance de pintarse por sí sólo. En esos momentos de contemplación y comunión con la magia y belleza creada por el azar, de atención plena y enajenación del mundo exterior, nace en mí el impulso de intervenir. La mente, liberada de otras anclas, se predispone a ayudar al fenómeno con leves intervenciones para modelar las formas que, desde la irrealidad del «otro lado», piden a gritos revelarse, aparecer y significar.

Así se configuran unos pocos elementos que aluden a la pureza del paisaje. «Montañas, nubes, árboles conviven con presencias animales y humanas flotantes, ingrávidas en un territorio de ensoñación que permite una recreación o, mejor, un reencuentro con una autenticidad primigenia, con el paraíso perdido que en realidad siempre estuvo ahí. Y sugiero habitar».

'Territorio ingrávido' permanecerá abierta en la sala de la Fundación, en su sede santanderina de la calle Isaac Peral, 1, desde hoy hasta el próximo 9 de enero.

Alberto Muñoz es «un alquimista de la palabra y de la imagen». Lo afirmó el poeta Vicente Gutiérrez, buen conocedor de la obra del artista de Torrelavega. La poesía visual ha sido la columna vertebral de su creación aunque publicaciones, géneros, lenguajes, expresiones plásticas se han entrecruzado en muy diversos soportes, escenarios y espacios a lo largo de su trayectoria.