Japón tendrá un gran protagonismo en la nueva edición de Cantabria Alternativa

Los cosplay cántabros que encandilaron a China

Los santanderinos Cristian Hidalgo y Carlota Agudo, Tenebrae Cosplay, acaban de hacer historia en el mundo del cosplay español ya que su representación de Drácula y su mujer, Lisa, del videojuego 'Castlevania: Symphony of the Night' fue elegida como la mejor actuación en el China International and Cartoon Animation Festival (Cicaf) celebrada a principios de este mes de mayo en la ciudad de Hangzhou. El premio cobra mayor importancia ya que en este evento de gran repercusión en el país asiático China presentó 30 equipos.

Cristian Hidalgo será presidente del jurado del concurso cosplay de adultos que se celebrará en el marco de Cantabria Alternativa.

El cosplay es una recreación de personajes de cómic, manga o cine que va más allá de la mera representación teatral o el disfraz.