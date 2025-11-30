El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Adrián Fernández , uno de los encargados de escanear las imágenes que llegan en películas Super-8. Juanjo Santamaría

La memoria íntima de Cantabria revive en la Filmoteca gracias a las películas en Super-8

El programa gratuito ha rescatado ya 900 filmaciones familiares y amateurs mientras se llama a particulares, empresas e instituciones a digitalizar sus cintas de vídeo antes de que sea tarde

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:34

Comenta

La emoción contenida en un carrete doméstico, la textura vibrante del Super-8 y ese temblor característico de las cámaras familiares componen desde hace cinco ... años un archivo único en la Filmoteca de Cantabria. Un proyecto discreto, casi artesanal, que ha permitido rescatar 900 grabaciones —unas 600 en Super-8 y el resto en otros formatos— y convertirlas en un fondo vivo que no solo preserva la memoria íntima de cientos de familias, sino que revela, con un valor documental incalculable, cómo se vivía, celebraba y viajaba en Cantabria entre los años 60 y 80.

