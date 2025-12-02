El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La escritora y crítica literaria María Bengoa acaba de publicar el libro 'Las damiselas y el escritor'. Yvonne Iturgaiz

María Bengoa

Escritora
«Hay mucha muerte y dolor en el libro, pero la literatura ayuda a sobrevivir»

La crítica literaria presenta mañana en Librería Gil 'Las damiselas y el escritor', una revisión de la vida y relaciones de Ramiro Pinilla

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:44

Comenta

El 19 de noviembre vio la luz 'Las damiselas y el escritor'. Un libro, sí, pero también una revisión biográfica, una búsqueda de respuestas y ... en cierto modo, un homenaje. El de su autora María Bengoa al protagonista, Ramiro Pinilla. Ambos compartieron vida durante la etapa final de la vida del ganador del Premio Nadal, verso libre, independiente de verdad. Ahora, ella conversa quienes fueron amigas de Pinilla a lo largo de su vida. El resultado, en forma de novela recién publicada por Tusquets, lo presenta mañana en la Librería Gil (19.00 horas).

