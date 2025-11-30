El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La instalación 'Heridas' se compone de bustos de varias artistas. Roberto Ruiz

Mujeres Dos Rombos denuncia con arte, en la Biblioteca Central, la violencia machista

Una muestra colectiva impulsada por la Comisión 8 de Marzo reúne en dos instalaciones obras críticas y reflexivas creadas por artistas de diversas disciplinas

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:35

Comenta

Un año más, la Comisión 8 de Marzo, junto a las Consejerías de Cultura e Igualdad del Gobierno de Cantabria, sale a la calle para ... visibilizar las distintas violencias que sufren las mujeres. Lo hacen coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el pasado 25 de noviembre. Entre las actividades organizadas destaca la propuesta artística del colectivo Mujeres Dos Rombos que, desde el pasado día 18, se puede contemplar en la plaza de la Biblioteca Central.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    Dos cántabros desarrollan en EE UU la inteligencia artificial que ayudará a los investigadores del futuro
  3. 3

    Un argayo corta la carretera entre Duález y Viveda, inaugurada hace menos de 20 días
  4. 4

    Hallados los restos de los tres soldados republicanos en el cementerio de Mirones
  5. 5

    Costas desatasca la retirada del dique de la ría de Oyambre, en trámites desde 2018
  6. 6

    Multitudinario funeral para despedir al exalcalde de Santoña Maxi Valle
  7. 7

    Azucena Jiménez: «Salsasón, el sabor que nació de unas vacaciones en el Valle de Asón»
  8. 8 Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco
  9. 9 Mueren tres jóvenes en accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  10. 10

    El Ayuntamiento alega para que La Magdalena no sea Lugar de Memoria y confía en su archivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Mujeres Dos Rombos denuncia con arte, en la Biblioteca Central, la violencia machista

Mujeres Dos Rombos denuncia con arte, en la Biblioteca Central, la violencia machista