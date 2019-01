Nat Simons abre la programación de invierno del Santander Music X La artista madrileña ha grabado su disco 'Lights' con Gary Louris, de The Jayhawks PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Jueves, 19 octubre 2017, 18:00

Podría ser oriunda de Nashville, pero en realidad es madrileña. Nat Simons será la encargada de abrir la programación invernal del Santander Music.

En su objetivo de desestacionalizar la música y con Los Huesos de Portobello como pareja en fantástica sintonía, el festival ha diseñado el primer cartel de la temporada con sabor a americana.

Imagínense la cara que se le queda a una joven cantante cuando Gary Louris, compositor, guitarrista y cantante de los míticos The Jayhawks, le propone ir a grabar a Estados Unidos. Eso ocurrió en 2015, tras escucharla en Barcelona.

El concierto

El resultado de ese viaje inesperado fue 'Lights' (Audiomatic Producciones, 2017), registrado en Carolina del Norte con una banda en la que se incluyen McTylor (vocalista de His Golden Messenger), Django Haskins (The Old Ceremony), Greg Readling (Chatham County Line), y el propio Gary Louris a la guitarra y voces. Canela fina.

Previamente, la artista había publicado 'Home on high', con la colaboración de Manuel Cabezalí (Havalina) bajo la producción de David Gwynn e inspirado en el 'Astral Weeks' de Van Morrison. En 2015 lanzó el EP 'Trouble Man'.

Autodidacta y adoradora confesa de Bob Dylan, Nat Simons (voz, acústica y eléctrica), cuyo sueño imposible sería cantar con Gram Parsons, llega ahora a El Almacén de Little Bobby para desgranar en directo los temas de 'Lights' junto a Elena García (voces y percusión) y Daniel Álvarez (guitarra eléctrica).

Su «padrino» se ha referido a sus creaciones como «grandes, canciones, melódicas, las letras son buenas y sus arreglos están todos inteligentemente ordenados y su forma de cantar es increíble... todas sus canciones son poderosas, sus composiciones son sólidas y yo no digo eso a la ligera».