El director del Museo Reina Sofía,Manuel Segader; la alcaldesa, Gema Igual; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. DM

Las obras del Reina Sofía en Santander avanzan al ritmo comprometido y acabarán en verano de 2026

El órgano gestor estará definido en el primer trimestre del año, según anuncian Igual y Urtasun, durante su reunión en Madrid

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

Las obras del centro asociado del Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente avanzan a buen ritmo y está previsto el cumplimiento de los plazos. El ... proyecto de la UTE Voluar/ CeroArquitectura, tiene prevista la entrega de la obra a finales del verano de 2026, tal como anticipó El Diario Montañés. La alcaldesa, Gema Igual, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mantuvieron un encuentro en la sede del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía con el fin de abordar los detalles en la marcha del proyecto de la sede asociada con el objetivo de su apertura en la citada fecha en Santander.

