Las obras del Reina Sofía en Santander avanzan al ritmo comprometido y acabarán en verano de 2026

Las obras del centro asociado del Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente avanzan a buen ritmo y está previsto el cumplimiento de los plazos. El ... proyecto de la UTE Voluar/ CeroArquitectura, tiene prevista la entrega de la obra a finales del verano de 2026, tal como anticipó El Diario Montañés. La alcaldesa, Gema Igual, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mantuvieron un encuentro en la sede del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía con el fin de abordar los detalles en la marcha del proyecto de la sede asociada con el objetivo de su apertura en la citada fecha en Santander.

Durante la reunión, ambas partes destacaron «la buena marcha de los trabajos técnicos y administrativos, así como la coordinación entre las instituciones implicadas». Asimismo, se ha anunciado que el órgano gestor del centro quedará definido en el primer trimestre de 2026, un paso clave para su futura actividad expositiva y de investigación.

El ministro, que acudió a la colocación de la primera piedra en febrero de además, se ha comprometido a visitar las obras antes de su conclusión, programada para el verano de 2026.

La alcaldesa subrayó el ritmo positivo del proyecto y agradeció la implicación del ministro y su equipo. A su juicio, «un proyecto estratégico que va a situar a nuestra ciudad en el mapa internacional de la cultura contemporánea, reforzando la identidad de Santander como una ciudad dinámica, innovadora y abierta al arte y a la creación», aseguró.

«Este centro no solo ampliará nuestra oferta cultural, también creará actividad y atraerá talento. Será un foco para visitantes, artistas, investigadores y profesionales de la cultura, generando oportunidades y consolidando a Santander como referente en el norte de España», afirmó Igual, para quien esta nueva sede supondrá un impulso social, cultural y económico para la ciudad.

La regidora ha puesto en valor el trabajo coordinado entre el Gobierno de España, el Gobierno de Cantabria y el Archivo Lafuente, así como la participación activa del Reina Sofía. En lo institucional, excusó la presencia del consejero de Cultura Luis Martínez Abad, que no pudo estar presente en el encuentro, aunque destacó su apoyo y el esfuerzo que se está llevando a cabo desde el ejecutivo regional en favor de este centro. «Este proyecto es posible gracias a la cooperación institucional y a un trabajo técnico riguroso. Estamos avanzando con paso firme, con la implicación del Reina Sofía y su director, Manuel Segade.

Finalmente, Igual sostuvo que se trabaja con la máxima exigencia para que el centro responda con creces a las expectativas. «Estamos prestando atención a cada detalle para que este centro no solo cumpla con lo previsto, sino que lo supere. Será un símbolo de la apuesta de Santander por el arte contemporáneo y por el acceso a la cultura como bien común», concluyó.

El presupuesto inicial de 12,8 millones de euros, con el compromiso del Gobierno de Cantabria de aportar un tercio, se encareció hasta casi los 15 millones tras la ampliación del sótano original para albergar nuevos espacios de vestuarios, muebles expositivos, materiales de mantenimiento y equipos de montaje, así como un nuevo sistema de climatización. Este otoño los trabajos se centraron en los últimos forjados y continuaron con la retirada de los estabilizadores de las fachadas.

La presencia de la alcaldesa en el Centro de Arte madrileño se enmarcó además en su asistencia a la presentación de la exposición 'Ese barco en la montaña', la muestra antológica dedicada al pintor santanderino Juan Uslé.