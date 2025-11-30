El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

María Jesús González presentará la próxima semana su 'biografía política'. Javier Salas

María Jesús Gonzalez

Historiadora
«Pocos políticos han sumado tantas alabanzas o críticas, en ocasiones ambas a la vez, como Maura»

La biógrafa y ensayista, catedrática de la UC, revisita la figura del político que «moldeó la España de principios del siglo XX», en el libro 'El estadista en su laberinto'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Presidente de cinco gobiernos y en tres ocasiones ministro de carteras fundamentales, atravesó, casi encarnó, la esencia del sistema político en los años de Alfonso ... XIII. La de Antonio Maura es la de una figura «controvertida y clave en el devenir político de la época, que recorrió, con el empeño y la pasión del hombre dedicado a un ideal, el laberinto de la política española del primer tercio de siglo». La historiadora María Jesús González, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Cantabria, finalista del Premio Nacional en 2011, revisita al político en su libro 'Antonio Maura, el estadista en su laberinto' (Taurus) 'una biografía política'. Conservador, apasionado y controvertido, fue uno de los más relevantes estadistas españoles y una figura absolutamente «crucial» para entender la España del primer tercio del siglo XX. El libro será presentado el próximo jueves, día 4 de diciembre, en la librería Gil.

