El Rey destaca el papel de la Constitución como «una lección de convivencia»

Hace casi cuatro décadas, casi 16 millones de españoles (15,7 millones) decidieron dar carpetazo a cuarenta años de dictadura. Votaron a favor de una nueva Constitución, un texto que fue fruto de la «concordia entre españoles, unidos por un profundo deseo de reconciliación y de paz», según ha destacado el Rey en la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Un acto que, como el año pasado, sirvió para que Felipe VI recibiera el cariño del teatro Campoamor, al que acudieron representantes de los tres poderes del Estado. La vicepresidenta Carmen Calvo, los ministros de Asuntos Exteriores, Josep Borrell; Sanidad, María Luisa Carcedo; Ciencia y Universidades, Pedro Duque, y la de Transición Ecológica, Teresa Ribera; la presidenta del Congreso, Ana Pastor y el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

El Rey ha recordado que la Constitución «recuperó para el pueblo español la soberanía nacional y devolvió a los españoles su libertad y su condición de ciudadanos; que reconoció también la diversidad de sus orígenes, culturas, lenguas y territorios».

Felipe VI ha señalado que el 6 de diciembre se celebrará el 40 aniversario de la Carta Magna «como corresponde y en justicia se merece»; un texto del que los españoles, según el monarca, se pueden sentir «orgullosos» ya que es «una lección de convivencia que dignifica la política y engrandece nuestra historia; como la mejor muestra de la generosidad, la madurez, y la responsabilidad de todo un pueblo que ganó la democracia y la libertad». «Porque democracia y libertad es lo que representa y significa para España, para el pueblo español, nuestra Constitución», ha remachado el Rey antes de recibir una intensa ovación por parte de los asistentes a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2018, una cita a la que solo ha faltado Fred Vargas, 'princesa' de las Letras.

Unos galardonados, que «iluminan nuestro camino, nuestras conciencias y nuestro saber, como un faro de esperanza y libertad», simbolizan «el valor del conocimiento, el altruismo, la superación personal, la voluntad y la determinación de alcanzar un a existencia mejor».

Reivindicación cultural

Martin Scorsese ha sido durante toda la semana el homenajeado más seguido por el Principado. Sus actos han sido escasos pero multitudinarios en su primera visita a España. Se ha mostrado sobrecogido de pisar la tierra de Cervantes, Goya, Unamuno, Picasso, Lorca o Buñuel, al que el cineasta estadounidense siente admiración. «Para mí, las películas de Buñuel están más vivas y son más actuales que el último mensaje de texto que recibes, si sabes cómo utilizar un teléfono móvil. Peter Bogdanovich ha dicho que no existe una película antigua: es simplemente una película que no has visto», ha apuntado durante su discurso de agradecimiento, donde ha realizado un alegato del cine y del arte en general.

El director de cine Martin Scorsesse recoge el premio de manos del Rey. / Reuters

El director de 'Taxi Driver', 'Casino', 'Infiltrados' ha destacado que los jóvenes cineastas pueden hacer películas con cualquier cosa. «Todas las herramientas están ahí y son asequibles. Puedes hacer una película usando una de esas cámaras de teléfonos móviles», ha apuntado, aunque también ha alertado del clima que rodea al cine. Por una parte, «el constante menosprecio y marginación del cine»; por otra parte, la conversión de toda imagen en «contenido», palabra que Scorsese aborrece. Ante esta situación, ha reclamado «mantener el arte en un lugar de honor y estima en nuestra cultura».

«Es aún más importante respetar la libertad de elección, pensamiento y acción que conduce a la creación del arte. Y darles a los jóvenes la confianza y la capacidad de trazar su propio camino en la vida para que sean capaces de no dejarse llevar por todas las consignas y los ganchos comerciales; para que puedan ver el camino que conduce a su propia luz interior», ha reclamado Scorsese.

Periodismo y supervivencia

Alma Guillermoprieto también ha reivindicado el papel de su profesión, el papel del periodismo. Ha advertido en su discurso de que sin un periodismo poderoso, «el mundo moderno, el mundo entrelazado, sería imposible». «¿Cómo se enterarían ustedes de éstos y todos los demás hechos y retos que ocurren fuera de su entorno inmediato sin nosotros, los reporteros?», ha preguntado al auditorio, al que ha recordado que en su México natal han asesinado solo este año 45 reporteros. «Matan a uno para intimidar a todos. Sin embargo, estoy aquí para decir que donde matan a uno, a la larga suelen surgir dos, o por lo menos otro», ha reclamado la reportera.

«Porque hacemos falta, porque sí se puede ver el mundo porque no podremos enderezar la historia, pero sí contarla y hasta ser heroicos. Porque el futuro de este oficio lo están inventando hoy los colegas que vienen llegando, y les aguarda un oficio generosísimo, que les ofrecerá tesoros a cada vuelta», ha señalado Guillermoprieto.

Tesoros guardan las profundidades marinas. Bien lo sabe Sylvia Earle, Premio Princesa de Asturias de la Concordia. La oceanógrafa estadounidense ha recordado que los océanos son «el motor del clima de nuestro planeta azul». «Se echan al océano millones de toneladas de basura que están provocando el cambio en la química del mar», ha denunciado Earle. «El océano es la piedra angular de nuestro sistema de soporte vital. Sin océano, no hay vida. Sin azul, no hay verde. Un océano con problemas significa que tenemos nosotros problemas», ha recordado durante su intervención