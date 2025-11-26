El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Uslé en la tarde de ayer durante la presentación de la muestra J. R.

«Mi propio pulso es la música de fondo que mueve el pincel en una suerte de trance»

Juan Uslé regresa veinte años después al Museo Reina Sofía, al que dona tres cuadros, con la retrospectiva 'Ese barco en la montaña' y cierra un prolífico año expositivo que refleja la obra de uno de los grandes creadores de la pintura española

M. Lorenci/G. Balbona

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:26

Comenta

La travesía 2025 del artista santanderino Juan Uslé, tan profusa en lo expositivo como extraordinaria en sus miradas reflexivas, revisión de etapas y confluencias entre ... itinerarios, arribó ayer a su segundo puerto simbólico: el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El primero, en verano, fue el escenario portuario del Palacete del Embarcadero santanderino. Dos estancias diferentes para una singladura coherente, emotiva, vital, creativa e intelectual. Once salas, más de cien obras pictóricas y 170 fotografías, su Línea Dolca, configuran el itinerario de cuatro décadas de arte que el Museo dirigido por Manuel Segade propone desde hoy hasta la primavera de 2026. Una muestra, entre la antológica y la retrospectiva, que supone además su regreso al museo madrileño veinte años después de su anterior comparecencia. Su primera obra 'Un barco en la montaña', que remite al hundimiento del buque Elorrio muy cerca de la casa de su niñez, es ese espacio al que se remite a lo largo de su obra, «del que nunca ha salido».

