Silvia Munt durante el rodaje de 'Las buenas compañías'.

El proyecto Cinecercano transforma espacios culturales en salas de cine improvisadas

El programa convertirá Rock Beer The New en una sala de cine el próximo jueves con la proyección de Bodegón con fantasmas', una comedia de Enrique Buleo

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:30

Recuperar la experiencia colectiva del cine y transformar espacios culturales en salas de cine improvisadas son los objetivos de Cinecercano, proyecto reconocido en el programa ... de ayudas 'Tan Cerca' que financian Santander, Bilbao y Logroño, y que han impulsado conjuntamente la productora cántabra Sincio de Pelis, la productora Media Attack de Bilbao y el Festival de Cine y Procesos Artísticos de Logroño, 'Los trabajos y las noches'. En las sesiones, que ya se han celebrado en Bilbao y llegan estos días a Logroño y Santander, se proyecta una película y un cortometraje dirigidos por profesionales de los territorios participantes en espacios no habituales y que normalmente están alejados de los circuitos cinematográficos convencionales.

