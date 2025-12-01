El proyecto Cinecercano transforma espacios culturales en salas de cine improvisadas

Recuperar la experiencia colectiva del cine y transformar espacios culturales en salas de cine improvisadas son los objetivos de Cinecercano, proyecto reconocido en el programa ... de ayudas 'Tan Cerca' que financian Santander, Bilbao y Logroño, y que han impulsado conjuntamente la productora cántabra Sincio de Pelis, la productora Media Attack de Bilbao y el Festival de Cine y Procesos Artísticos de Logroño, 'Los trabajos y las noches'. En las sesiones, que ya se han celebrado en Bilbao y llegan estos días a Logroño y Santander, se proyecta una película y un cortometraje dirigidos por profesionales de los territorios participantes en espacios no habituales y que normalmente están alejados de los circuitos cinematográficos convencionales.

Además, la actividad culmina con un cinefórum o encuentro para reflexionar y dialogar con el público. «Nuestro objetivo es que la ciudadanía pueda descubrir otras cinematografías y sensibilidades a través de cortometrajes vinculados a otros territorios que integran el proyecto. Esto quiere decir que, por ejemplo, en Santander se podrá ver un corto de La Rioja y Euskadi», explica Nacho Solana, productor junto a Jesús Choya en Sincio de Pelis.

Ampliar 'Bodegón con fantasmas' de Enrique Buleo.

Además, a través de las películas seleccionadas «tratamos de dar visibilidad a trabajos interesantes y con recorrido que quizá no han tenido tanta presencia en las salas comerciales». Y, todo esto, convirtiendo salas de conciertos, librerías y espacios artísticos en cines improvisados. De este modo, «el público puede disfrutar de películas y cortometrajes fuera del circuito comercial y valorando las cinematografías locales y de proximidad; acompañados de una charla distendida», añade Solana.

En Santander se han programado dos sesiones. La primera se celebrará el jueves, día 4, a las 19.30 horas en la sala de conciertos Rock Beer The New (C/Peñas Redondas,15) gracias a la colaboración del festival Infest Santander. Desde 1987, este es uno de los espacios fundamentales de la cultura underground de la ciudad. Un punto de encuentro no solo para apreciar la música en directo, sino también para la poesía (Poetry Slam) y las ferias de discos.

La iniciativa, que recupera la experiencia colectiva del cine, se completará este mes con 'Las buenas compañías', de Silvia Munt

La película que se proyectará en esta sala se titula 'Bodegón con fantasmas', una comedia dirigida por Enrique Buleo y desarrollada en un pueblo de Castilla-La Mancha donde conviven vivos y muertos con una asombrosa naturalidad. El cortometraje de esta sesión se titula 'Alegrías Riojanas', de Velasco Broca. Aquí, un oftalmólogo muere tras una confesión interrumpida y su alma cae en un purgatorio medieval lleno de criaturas grotescas. «Surrealismo, humor y cine clásico se mezclan en esta experiencia visual única».

La segunda se ha programado para el miércoles 17, a las 19.00 horas,. en el espacio artístico Pepita Grilla (C/Argentina,8). En este encuentro se proyectará 'Las buenas compañías', un drama histórico dirigido por Sílvia Munt que cuenta la historia de un grupo de mujeres de Rentería (Guipúzcoa) que, en los años setenta y ochenta, arriesgaron todo por defender sus derechos y ayudar a otras mujeres a cruzar la frontera en busca de un aborto digno. El corto elegido para esta jornada se titula 'La concha', un trabajo de la documentalista y productora bilbaína Leire Apellaniz. Una madre separada va con su hijo a la playa. Allí se encuentran con unos amigos. Este es el inicio de un día completo en el cabe el humor, la zozobra, el baile, la lluvia e incluso lo sobrenatural.

La entrada a las sesiones es gratuita y se recomienda retirar invitación en la web: eventbrite.com El programa 'Tan Cerca' está financiado por el Área de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación Santander Creativa (FSC) y la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño.