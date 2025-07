'Saudades de Portugal' reúne a voces de la poesía y el arte en la Feria del Libro Viejo

Guillermo Balbona Santander Jueves, 24 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Feria del Libro Viejo de Santander 2025, que se celebrará del 2 al 17 de agosto en la Plaza Alfonso XIII, organiza este año un ciclo de conferencias, bajo el epígrafe 'Saudades de Portugal', dedicado a analizar y celebrar distintos aspectos culturales del país vecino. La Feria ha editado para la ocasión una revista, bajo el mismo título, donde aparecen distintos artículos escritos por los conferenciantes sobre sus intervenciones, a modo de resumen, y que estará disponible en las casetas de las librerías participantes. La publicación contiene además la colaboración de Ana Matos, fundadora y directora de la galería Salgadeiras y comisaria de la Fundación José Saramago. La propuesta está patrocinada por el Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria y la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.

El escritor y poeta Miguel Ibáñez inaugurará la cita el lunes 4 de agosto. Le seguirán el escritor Javier Menéndez Llamazares junto al director de la FLVS, Francisco Roales, y la historiadora del Arte, Lidia Gil.

La segunda semana comenzará con la participación de Carlos Zamora, cocinero fundador del grupo Deluz y Cia, y Regino Mateo, poeta y escritor. El historiador Javier Arruza cerrará la propuesta el sábado día 16. Todas las ponencias tendrán lugar a las 19.30 horas, en la carpa de Alfonso XIII con acceso libre.

Miguel Ibáñez de la Cuesta, profesor de Lengua y Literatura y director del Centro de Formación del Profesorado de Cantabria, es autor del volumen de microrrelatos 'El lobo veloz' (2006) y de los poemarios 'Fábulas y parábolas' (2013) y 'Mañanas de luz para cristales rotos' (2014), entre otros. Entre los premios que ha obtenido se hallan los de poesía José Hierro, Alegría y Luis López Anglada, los de microrrelatos Ciudad de Oviedo y Fundación Caja Rural de Burgos y el de aforismos Joan Fuster. Ibáñez ofrecerá la ponencia 'He dejado de ser yo. Una lectura del Libro del desasosiego', de Fernando Pessoa', donde analiza cómo «los heterónimos de Fernando Pessoa son la respuesta del poeta portugués a esa dispersión del yo tradicional en las múltiples identidades del yo moderno».

Pessoa será también el protagonista de la segunda charla. El escritor Javier Menéndez Llamazares y el director de la Feria del Libro Viejo, Francisco Roales, fotógrafo, librero y ávido lector del poeta luso compartirán espacio para analizar desde diferentes perspectivas la obra del autor de 'Mensagem' (1934). La conversación llevará como título la última frase que escribió el lisboeta: I know not what tomorrow will bring ( «No sé lo que el mañana traerá»), que también encabeza el artículo de Roales en la revista, donde habla de su relación con la obra de Pessoa y de su última y reciente estancia en Lisboa. Menéndez Llamazares, columnista de El Diario, es autor de las novelas 'El método Coué' (2009) y 'La teoría del vaso de agua' (2013) y los libros de poesía 'Cosas que no se pueden encontrar en internet' (2009) y 'La medida del tiempo' (2018). Sus artículos han sido recopilados además en los volúmenes 'Todos los charcos' (2012) o 'Palabras que no cambiarán el mundo' (2018). El relato, al que está dedicada esta Feria del Libro Viejo de Santander 2024, tampoco le es extraño, como se puede comprobar en el libro 'Con amigos como tú' (2010).

Por su parte, Lidia Gil, historiadora del arte, propondrá, el 8 de agosto, un recorrido que sigue el rastro de la influencia de la saudade en las artes plásticas desde Antonio Carneiro y Aurélia de Souza hasta Paula Rego, Pedro Cabrita Reis o Vasco Araújo. La charla tendrá como título Matar saudades. Historia de un sentimiento-idea y pinceladas de arte portugués a la luz de la saudades.

Carlos Zamora hablará de la 'Saudade a fuego lento'. Un viaje por los sabores, raíces e influencias de una gastronomía con alma. Zamora, junto a su hermana Lucía, fundó el Grupo Deluz y Cía, convirtiéndose en un referente de la hostelería sostenible en España. Y a la gastronomía seguirá la música, con la intervención del poeta Regino Mateo, autor de 'La mirada caliza (2011) y '33 Instantáneas' (2017), con la ponencia 'Por una lágrima tuya... Pequeños apuntes sobre emociones y fados'.

Para completar el espacio dedicado al fado, el viernes 15 la Feria del contará con la presencia de la cantante Cleo Jones, con un repertorio dedicado a la música portuguesa. El ciclo finalizará con la ponencia de Javier Arruza, conferenciante y miembro de la Asociación Cultural Mil Velas, quien abordará un recorrido sobre «dos monarquías aventureras. Entre el Tratado de Tordesillas y el Año Milagroso de 1625».