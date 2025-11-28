El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Nuestro hombre en Cantabria

Novela ·

Carlos Villar Flor fusiona ficción e investigación siguiendo los pasos en España de un Graham Greene obsesionado por el Quijote

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:26

Comenta

Una de las tareas primordiales del escritor es discernir a qué texto debe ser trasladada cada idea; es decir, si ese fogonazo literario debería convertirse en un poema, en un artículo o incluso en una carta o en una conversación banal. Un gran ejemplo de este dilema al que muy a menudo se ven abocados los autores es la última entrega de Carlos Villar Flor (Santander, 1966), 'Tras las huellas de Greene'. Sucede que, además de un escritor con tres novelas, un libro de cuentos y dos poemarios a sus espaldas, Villar es un filólogo de largo recorrido, con una doble vertiente de traductor y profesor.

Especialista en novela inglesa del siglo XX, durante una década investigó en profundidad un tema tan desconocido como apasionante: los viajes a España de Graham ... Greene. Nada menos que quince visitas, entre 1976 y 1989, de las que prácticamente nadie había escrito. Y, además, con un singular acompañante, el sacerdote y profesor Leonardo Durán. De sus pesquisas por archivos y sus conversaciones con testigos directos surgiría en 2020 'Viajes con mi cura', donde reconstruía en clave biográfica las andanzas de Green y Durán por la península.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las diez mayores fortunas de Cantabria
  2. 2

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  5. 5 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  6. 6 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  7. 7

    Comienza la exhumación de los restos de tres soldados republicanos en el cementerio de Mirones
  8. 8 El CTA señala que el VAR no debió intervenir en el gol de Villalibre
  9. 9

    Santiago Abascal, a Buruaga: «Engañen a quien se deje. No les hacemos falta»
  10. 10

    De Mesopotamia a San Felices de Buelna, el viaje de Javier Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Nuestro hombre en Cantabria

Nuestro hombre en Cantabria